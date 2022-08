Am vierten Spieltag gibt's endlich den ersten Sieg für den FC Liverpool. Nach neun Toren gegen Bournemouth ist Trainer Jürgen Klopp in bester Stimmung und hebt einen ehemaligen Bundesliga-Profi hervor. Dieser könnte schon bald Gesellschaft bekommen, wenn die Reds sich mit Borussia Dortmund einigen.

Mit einem Blick auf die Uhr und einem breiten Grinsen richtete Jürgen Klopp an die jubelnden Fans des FC Liverpool das Wort zum Sonntag. "Es ist noch früh. Lasst uns rausgehen und ein schönes Wochenende haben", sagte der deutsche Teammanager nach dem erlösenden 9:0 (5:0)-Rekordsieg der Reds gegen den völlig überforderten Aufsteiger AFC Bournemouth.

Aber auch für den 55 Jahre alten Coach und sein Team war der erste Saisonsieg der Ausgangspunkt für ein "perfektes Wochenende". Denn der Erfolg gegen den Liganeuling war eine wichtige Wendemarke in der noch jungen Saison. "Wir sind in der Tabelle wieder dran und von den anderen Klubs nicht zu weit weg", sagte Klopp, der nichts davon wissen wollte, nun eine Krise überstanden zu haben. Denn auch in den Vorwochen "konnte man im Training viele gute Dinge sehen, die wir aber dann nicht auf den Platz bekommen haben", berichtete der Trainer. Das war gegen Bournemouth komplett anders.

"Alles war so ziemlich perfekt"

Schon nach einer guten halben Stunde führten die Gastgeber mit 4:0, am Ende stand der höchste Liverpooler Sieg in der Premier-League-Geschichte überhaupt. Ebenfalls mit 9:0 hatten in der englischen Eliteklasse Rekordmeister Manchester United (1995 und 2021) sowie Leicester City (2019) Spiele gewonnen. Nach dem Fehlstart mit zwei Punkten aus drei Partien und dem 1:2 im Regen beim Erzrivalen Manchester United schossen seine Profis den Frust der vergangenen Wochen weg. "Von der Katastrophe zum Karneval" beschrieb es die britische Zeitung "The Times". "Alles war so ziemlich perfekt", betonte Klopp.

Gezweifelt hat der 55-Jährige an seiner Mannschaft trotz der durchwachsenen Leistungen in der neuen Saison nicht. Auch wenn es immer wieder Ausfälle oder Sperren gibt und der Abgang von Sadio Mané zum FC Bayern schmerzt. "Man muss noch ein paar andere Schrauben drehen, das ist unser Job", erklärte er - mit der Tor-Gala gegen Bournemouth als Ergebnis. "Wir alle wissen, dass wir so etwas gebraucht haben", sagte Klopp. "Es war ein perfekter Fußball-Nachmittag für uns."

Großen Anteil daran hatte der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino mit zwei Toren und drei Vorlagen. "Er macht den Unterschied für uns", sagte der Liverpool-Trainer und schwärmte über den "herausragenden" Brasilianer: "Top, top." Im kommenden Jahr könnte ein weiterer Bundesliga-Star an der Merseyside spielen. Mit Dortmunds Top-Mittelfeldspieler Jude Bellingham soll es angeblich bereits eine mündliche Einigung geben.