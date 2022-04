Der FC Liverpool legt im Meisterkampf in der Premier League vor . Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewinnt bei Newcastle United, obwohl sie gleich eine Reihe bester Chancen auslässt. Das entscheidende Tor der Partie erzielt ein ehemaliger Bundesliga-Profi.

Der FC Liverpool setzt Manchester City in der englischen Premier League erneut unter Druck. Dank eines 1:0 (1:0) bei Newcastle United übernahm die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp zumindest vorübergehend die Tabellenführung. Der ehemalige Leipziger Naby Keita (19.) erzielte den entscheidenden Treffer.

Drei Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Villarreal gab Klopp einigen Stammkräften eine Pause. Unter anderem nahmen Mohamed Salah und Thiago vorerst auf der Bank Platz. Newcastle hielt zwar das gesamte Spiel über gut dagegen, ein Treffer blieb ihnen jedoch verwehrt. Liverpool verpasste es sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, den Sack zuzumachen. Mehrere Großchancen ließen die Männer von Jürgen Klopp liegen. Am Ende wurde dies allerdings nicht bestraft, das 1:0 reichte für die wichtigen drei Punkte.

Die Reds bleiben damit auch im 15. Ligaspiel in Serie ohne Niederlage. Titelverteidiger Manchester City mit Startrainer Pep Guardiola hat am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky und im Liveticker bei ntv.de) im Gastspiel bei Leeds United die Chance, mit einem Sieg wieder an Liverpool vorbeizuziehen.