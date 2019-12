Mit einem Kraftakt rettet sich Champions-League-Sieger FC Liverpool gegen CF Monterrey ins Finale der Klub-WM. Das goldene Tor fällt erst in der Nachspielzeit, weil Trainer Jürgen Klopp ein goldenes Händchen beweist. Damit wahrt Liverpool die Chance, endlich den fehlenden Titel zu gewinnen.

Das Ergebnis stimmt für Jürgen Klopp, denn er greift mit dem FC Liverpool bei der Klub-WM nach dem dritten Titel 2019. Der Weg ins Endspiel ist für den Champions-League-Sieger aber sehr beschwerlich, denn Liverpool bezwang den elfmaligen mexikanischen Meister CF Monterrey erst dank eines Last-Minute-Treffers von Roberto Firmino (90.+1) glanzlos mit 2:1 (1:1). Im Finale heißt der Endspielgegner am Samstag ab 18.30 Uhr Flamengo Rio de Janeiro. Der brasilianische Spitzenklub mit den Ex-Bundesligaprofis Rafinha und Diego hatte sich bereits am Dienstag mit 3:1 gegen den asiatischen Champions-League-Sieger Al Hilal Riad durchgesetzt.

Anders als Flamengo, das mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause gegangen war, übernahm Liverpool in seinem Halbfinale gegen Monterrey von Beginn an die Spielkontrolle. Das wurde früh belohnt: Naby Keita (12.) vollendete die erste Chance nach tollem Steckpass von Mohamed Salah eiskalt. Allerdings verlor Liverpool, das ohne seinen erkrankten Abwehrchef Virgil van Dijk antreten musste, nach der Führung kurz die Konzentration und kassierte fast umgehend den Ausgleich. Rogelio Funes (14.) traf nach einem Freistoß zum 1:1.

Richtig viel Spaß machte die Partie Jürgen Klopp nicht. (Foto: imago images/ZUMA Press)

Dadurch verloren die Reds etwas den Faden und die tiefstehenden Mexikaner erarbeiteten sich mit ihrem schnellen Konterspiel zwischenzeitlich sogar ein Chancenplus. Klopps Laune am Spielfeldrand wurde - nicht nur wegen einer Gelben Karte gegen ihn - immer schlechter. Erst Joker Firmino,d er erst in der 85. Minute für den glücklosen Divock Origi eingewechselt worden war, ließ ihn in der ersten Minute der Nachspielzeit jubeln.

"Er kam aufs Feld und war sofort im Spiel. Dass Bobby getroffen hat, war wunderbar. Es war ein super Tor", strahlte Klopp nach der Partie. Ein besonderes Lob hatte er für den von den Fans begeistert gefeierten Ägypter Salah parat: "Die Aufmerksamkeit für Mo Salah in diesem Teil der Welt ist riesig. Für all das, was um ihn herum ablief, hat er sensationell gespielt."

Damit wahrte Liverpool die Chance auf den dritten Titel des Jahres nach den Triumphen in der Champions League gegen Tottenham Hotspur und im Uefa-Supercup gegen den FC Chelsea. Kurios: Trotz insgesamt 13 internationalen Triumphen fehlt Liverpool die Klub-WM noch in der Titelsammlung. Und: Bei den bisherigen drei Versuchen, die Trophäe zu gewinnen, blieb Liverpool immer ohne Tor.