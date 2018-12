Der FC Liverpool befindet sich weiter auf Rekordkurs: Auch am 18. Spieltag bleiben die Reds ungeschlagen. Damit ist ihnen die Tabellenführung des Spieltags bereits sicher.

Fußball-Trainer Jürgen Klopp bleibt mit dem FC Liverpool ungeschlagener Tabellenführer in der englischen Premier League. Am 18. Spieltag setzte sich der Spitzenreiter gegen Aufsteiger Wolverhampton Wanderers mit 2:0 (1:0) durch und feierte damit bereits den 15. Saisonsieg. Die Treffer für die überlegenen Reds erzielten Mohamed Salah und Virgil van Dijk.

Zwar legten die Wanderers, das bisherige Überraschungsteam der Saison, zunächst stark los und konnten die Liverpooler zu einigen Fehlern im Spielaufbau drängen. Diverse schön herausgespielte Torchancen blieben aber letztlich ungenutzt. Schließlich brachte Starstürmer Mohamed Salah in der 18. Minute mit seinem elften Saisontor aus dem Nichts die Wende für die Reds. Das 1:0 beflügelte das Team von Klopp, das ab diesem Zeitpunkt die Partie mit seiner individuellen Klasse durchgehend dominierte. Trotz einiger Ausgleichschancen fehlte es Wolverhampton am Offensivdruck. Klasse Das 2:0 durch Virgil van Dijk in der 68. Minute besiegelte schließlich den Sieg der Reds.

Damit vergrößerte der FC Liverpool seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester City vorerst auf vier Punkte. Der Verfolger kann am Samstag aber mit einem Heimsieg gegen Crystal Palace wieder heranrücken. Liverpool spielt zum Hinrundenabschluss am zweiten Weihnachtstag an der heimischen Anfield Road gegen Newcastle United. In der Champions League wartet im Achtelfinale als nächster Gegner der FC Bayern München.