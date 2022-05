Nottingham Forest spielt Ende Mai um den Aufstieg in die englische Premier League. Dann wird ein Fan definitiv nicht dabei sein: Der Mann hatte bei einem Platzsturm aus heiterem Himmel den gegnerischen Kapitän niedergestreckt. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft und wartet auf seine Verhandlung.

Nach dem Angriff auf Sheffield-Kapitän Billy Sharp ist ein 30-jähriger Mann wegen Körperverletzung angeklagt worden. Der Beschuldigte hatte am Dienstagabend nach dem Sieg von Nottingham Forest gegen Sheffield United im Halbfinal-Rückspiel der englischen Fußball-Championship während des Platzsturms durch Tausende Fans dem ahnungslosen Sharp einen Kopfstoß versetzt und ihn mit voller Wucht zu Boden gestoßen. Sharp musste daraufhin medizinisch behandelt werden.

Nottingham hatte sich mit 3:2 im Elfmeterschießen durchgesetzt und spielt nun am 29. Mai im Finale gegen Huddersfield Town. Nach dem Vorfall wurden umgehend polizeiliche Ermittlungen eingeleitet, am Mittwoch wurde der Mann aus Derbyshire festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft und soll an diesem Donnerstag vor Gericht in Nottingham angehört werden, wie englische Medien berichten.

Sharp "blutet und ist wütend"

"Fälle wie dieser dienen hoffentlich als Abschreckung für alle, die daran denken, sich bei Fußballspielen in gewalttätige Auseinandersetzungen zu verwickeln. Solche Vorfälle werden äußerst ernst genommen und Fußballvereine sowie beteiligte Personen werden zur Rechenschaft gezogen", sagte der stellvertretende Nottinghamer Polizeichef Rob Griffin. Nottingham Forest hatte bereits angekündigt, den Täter mit einem lebenslangen Stadionverbot belegen zu wollen.

Sheffield-Trainer Paul Heckingbottom sagte über den Vorfall: "Es ist eine Tätlichkeit. Wir haben gesehen, wie einer unserer Spieler angegriffen wurde. Er ist angeschlagen, blutet und ist wütend. Wir werden uns darum kümmern." Er sprach auch von einer Haftstrafe und versprach, dass der Täter "zur Rechenschaft gezogen werde". Sharp, der in dem Spiel gegen Sheffield gar nicht zum Einsatz gekommen war, hatte in der Saison 2012/2013 auf Leihbasis für Nottingham Forest gespielt.

Nottingham, das 1978 die englische Meisterschaft, 1979 und 1980 den Europapokal der Landesmeister sowie zweimal den FA Cup gewann, spielte zuletzt 1999 in der Premier League. Huddersfield war 2017 erstmals seit Einführung der Premier League im Jahr 1992 in die höchste englische Spielklasse aufgestiegen, bevor es 2019 wieder in die Championship abstieg.