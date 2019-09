Die TV-Rechte der Fußball-Europameisterschaft 2024 gehen offenbar an die Telekom. Mehreren Berichten zufolge soll der Vertrag in den kommenden Tagen unterschrieben werden. Welche Spiele aber tatsächlich auf der kostenpflichtigen Plattform Magenta TV gezeigt werden, ist längst nicht klar.

Die Telekom steht offenbar kurz vor dem Kauf der TV-Rechte für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Nach Informationen mehrerer Medien will das Unternehmen aber Sublizenzen verkaufen. Damit hätten auch ARD und ZDF die Chance, weiter Spiele des kontinentalen Wettbewerbs zu zeigen. Der Vertrag soll in den kommenden Tagen unterschrieben werden. Die Telekom wollte die Berichte vorab nicht kommentieren. Ebenso gab's von der Europäischen Fußball-Union kein Statement.

Den Großteil der Spiele 2024 könnte die Telekom auf seiner kostenpflichtigen Plattform Magenta TV zeigen. Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt allerdings vor, dass EM-Spiele der deutschen Mannschaft, die Halbfinals und das Finale in jedem Fall frei empfangbar sein müssen. Bisher hat die Telekom nur kleinere Rechte erworben. Sie zeigt unter anderem als Bezahlangebot die Basketball-Bundesliga, die Deutsche Eishockey-Liga und Livespiele aus der dritten Fußball-Liga.

Bislang haben ARD und ZDF die EM-Turniere übertragen. Auch die Spiele der Europameisterschaft im kommenden Jahr werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. "Da es sich um ein laufendes Ausschreibungsverfahren (Anmerk. d. Red.: für die EM 2024) handelt, können wir uns dazu nicht äußern", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die Europameisterschaft 2024 findet übrigens in Deutschland statt. Spielorte sind Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen und Frankfurt.