Hertha BSC hat noch einen Nachfolger für Jürgen Klinsmann gefunden: Im Aufsichtsrat nimmt Jens Lehmann den Platz ein, den der Ex-Trainer durch seinen kuriosen Abschied im Januar verloren hat. Ebenfalls neu in dem Gremium ist der Berater von Jürgen Klopp.

Der ehemalige Fußball-Nationaltorwart Jens Lehmann übernimmt den vakanten Platz von Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat von Bundesligist Hertha BSC. Das bestätigte ein Sprecher von Investor Lars Windhorst am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung über die nächste überraschende Personalie bei den Berlinern berichtet.

Der 50-jährige Lehmann soll sich im Aufsichtsrat um sportliche Belange kümmern. Ebenso neu in den Aufsichtsrat zieht demnach der Berater Marc Kosicke, zu dessen Klienten die Trainer Jürgen Klopp und Julian Nagelsmann gehören. Klinsmann war nach seinem spektakulären Rückzug als Hertha-Trainer im Februar von den Aufgaben als Aufsichtsrat entbunden worden. Diese hatte er übernommen, bevor er im Dezember als Chefcoach bei den Berlinern eingesprungen war.

Windhorst hält 49,9 Prozent der Anteile an der Hertha KGaA, in die der Spielbetrieb der Profi-, Amateur- und A-Jugendmannschaft des Vereins ausgegliedert wurden. Im Laufe der Saison hat der Investor für seine Anteile in zwei Tranchen mehr als 220 Millionen Euro an den Klub bezahlt.

Lehmann spielte als Profi unter anderem bei Schalke 04, Borussia Dortmund und dem FC Arsenal. Unter Bundestrainer Jürgen Klinsmann wurde er 2006 WM-Torwart. Nach seiner Spielerkarriere war er unter anderem Co-Trainer bei Arsenal und beim FC Augsburg. Beim Bundesligisten folgte schon nach 71 Tagen im Amt der schnelle Abschied. Noch im Sommer 2019 hatte Lehmann angekündigt, so schnell wie möglich als Cheftrainer arbeiten zu wollen. Im Podcast von Sky90 verriet er: "Man kann als Trainer unheimlich viel bestimmen", er sei "besser im Führen als im Daneben-Stehen und Zuschauen." Diese Aussage ist nun überholt: Künftig wird Lehmann vor allem sitzend tätig sein.