Erling Haaland und Robert Lewandowski sind die beeindruckendsten Stürmer der jüngeren Geschichte der Fußball-Bundesliga, doch im Sommer verlassen beide Topstars Deutschland in getrennte Richtungen. Doch sie machen einfach weiter mit dem Toreschießen.

Erling Haaland trifft und trifft und trifft: Auch in seinem sechsten Premier-League-Spiel erzielte der Norweger ein Tor - das 1:0 Manchester Citys gegen Aston Villa war bereits sein zehnter Treffer in dieser Saison. "Dieser Kerl wird praktisch jeden Rekord brechen, den es gibt", hatte die ehemalige englische Fußball-Legende Michael Owen nach Haalands Hattrick gegen Nottingham Forest unter der Woche getwittert und der einstige Torjäger von Borussia Dortmund hält mit den Lobpreisungen der Experten Schritt. Alle 43 Minuten hatte der 22-Jährige statistisch in den ersten fünf Spielen getroffen, nun kratzte der Stürmer an der eigenen Statistik: Ungewöhnliche 50 Minuten dauerte es, bis er sein neues Team in Führung schoss. Kevin De Bruyne hatte Haaland am langen Pfosten bedient, der Norweger musste den Ball nur noch im Sprung über die Linie bugsieren.

Doch zum Sieg und zum Sprung an die Tabellenspitze reichte das nicht: Der ehemalige Leverkusener Leon Bailey traf noch zum überraschenden Ausgleich für Aston Villa. City-Trainer Pep Guardiola ärgerte sich über die verlorenen Punkte: "Wir haben nicht schlecht gespielt und in 90 Minuten nur einen Schuss zugelassen, der leider zu einem Gegentor führte. In der einen Aktion, die wir schlecht verteidigt haben, haben sie ein schönes Tor gemacht."

Für Torjäger Haaland brachte das Spiel immerhin den nächsten Rekord. Nachdem er gegen Aufsteiger Nottingham Forest zuletzt die Bestmarke für Treffer nach fünf Premier-League-Spieltagen gesetzt hatte, liegt er nun auch in der Rangliste der Toptorschützen nach sechs Spieltagen vorne. Diesen Spitzenplatz muss sich Haaland jedoch mit Micky Quinn teilen - der traf einst für Coventry City am sechsten Spieltag doppelt. Und hat seine Statistik nicht vergessen: "Ich hoffe, alle Coventry-Fans sind stolz auf meinen Rekord", twitterte der weiterhin, wenn auch nun mit einem Weltstar gemeinsam amtierende Rekordhalter.

In der Tabelle liegt Manchester City nach sechs Spieltagen mit 14 Punkten auf Platz zwei. Erster ist weiter der FC Arsenal (15). Aston Villa hat vier Zähler und ist Tabellensiebzehnter.

Lewandowski trifft traumhaft

Der erfolgreichste Stürmer der jüngeren Bundesliga-Geschichte ist derweil auch in Spanien wieder voll in der Erfolgsspur: Robert Lewandowski bereitete beim FC Sevilla das 1:0 durch den brasilianischen Nationalspieler Raphinha vor (21.), das 2:0 besorgte der Pole per Traumtor mit einem Volleyschuss dann noch vor der Pause selbst (36.). Lewandowski, der im ersten Ligaspiel seines neuen Teams beim 0:0 gegen Rayo Vallecano zum ersten Mal seit 2014 zum Saisonauftakt nicht mehr getroffen hatte, führt die Torjägerliste von La Liga inzwischen mit fünf Toren in vier Spielen an.

Sein Trainer Xavi fand nach der starken Leistung Lewandowskis und des gesamten Teams beeindruckende Worte für seinen Stürmer: "Es geht nicht nur um das Tor, sondern auch darum, wie er die Bälle erobert, kontrolliert, entscheidet... wie er mit dem großen Druck umgeht. Er ist ein fantastischer Spieler. Er versteht die Zeit. Er ist uns eine große Hilfe. Er hat Führungsqualitäten. Er hilft allen. Er ist ein Gewinner. Er ist bescheiden. Es ist toll, ihn in der Mannschaft zu haben."

Eric Garcia erzielte kurz nach Wiederanpfiff den 3:0-Endstand (50.). In der 62. Minute vergab Lewandowski in aussichtsreicher Position die große Chance zum 4:0, ehe er kurze Zeit später durch Ansu Fati ersetzt wurde (74.). Mit zehn Punkten steht Barcelona nach vier Spieltagen auf Platz zwei hinter Real.