Joachim Löw sortiert vor knapp zwei Jahren sehr konsequent das Weltmeister-Trio um Thomas Müller aus. Er bügelt jede Nachfrage zu einem Comeback der drei ab - bis jetzt. Die Pandemie regt den Fußball-Bundestrainer offenbar zum Nachdenken an.

Joachim Löw kann sich unter gewissen Umständen nun doch eine Rückkehr seiner ausgebooteten Rio-Weltmeister um Thomas Müller vorstellen. "Wenn man einen Umbruch beginnt, sollte man ihn nie abbrechen und wieder in die völlig andere Richtung gehen", sagte der Bundestrainer in der ARD-Sportschau und betonte: "Es ist aber so, dass uns durch die Pandemie fast ein Jahr gestohlen worden ist. Also kann man sich jetzt wirklich überlegen, ob man so einen Umbruch vielleicht mal unterbricht, wenn es unbedingt erforderlich ist."

Das wäre eine echte Kehrtwende. Zuletzt hatte Löw auf die wiederholten Forderungen nach einem Comeback der altgedienten Stars wiederholt ablehnend reagiert. Eine abschließende Entscheidung will der Bundestrainer erst bei der Nominierung seines EM-Kaders im Mai treffen.

"Wenn ich der Meinung bin, wir brauchen noch den ein oder anderen Prozentpunkt oder den ein oder anderen Energiegeber, sportlich gesehen oder in der Führung", sagte er, dann sei eine Rückkehr von Müller, Mats Hummels oder Jérôme Boateng denkbar. Das Trio war im März 2019 von ihm aussortiert worden. "Wir werden nichts außen vor lassen, das kann ich versprechen", betonte Löw mit Blick auf diese Personalien.

"Meine Körpersprache war schlecht"

In drei Wochen steht erst einmal die WM-Qualifikation auf dem Programm. Ende März geht es gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien. Es sind die ersten Länderspiele nach dem üblen 0:6 im Nations-League-Spiel gegen Spanien, seit dem es heftige Kritik am Bundestrainer hagelt. "Meine Körpersprache war schlecht. Ich hatte das Gefühl, nichts mehr bewegen zu können. Das war ein falsches Zeichen", sagte Löw einsichtig. Dies sei für ihn "natürlich jetzt auch eine Form von besonderem Ehrgeiz und eine Zusatzmotivation", sagte der 61-Jährige: "Für mich ist das Ansporn."

Er spüre nach den internen Debatten zum Jahresende das Vertrauen der Verbandsspitze: "Wir bündeln alle Kräfte Richtung EM: Das ist unsere Aufgabe, unsere Priorität, unser Ziel. Wir müssen eine gute EM spielen. Das sind wir den Fans und uns selbst schuldig nach den Ergebnissen (bei der WM) 2018 und in der Nations League."

Das Turnierziel sei immer gleich. "Wir wollen immer so weit wie möglich kommen. 2018 haben wir bei der WM versagt, die haben wir in den Sand gesetzt. Aber das hindert uns nicht daran, unsere Ansprüche wieder ganz oben anzulegen", sagte Löw: "Ich weiß, unsere Mannschaft hat die Möglichkeit. Wenn wir ein paar Wochen zusammen sind, dann ist die Mannschaft allemal in der Lage, dass wir weit kommen können." Bei der EM, die im Juni stattfinden soll, sind Weltmeister Frankreich, Europameister Portugal und Ungarn in München die sportlich anspruchsvollen Gruppengegner.