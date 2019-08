Am 19. August tritt Luis Enrique als Fußball-Nationaltrainer Spaniens überraschend zurück. Er führt "dringende private Gründe" an. Jetzt ist klar: Er wollte noch Zeit mit seiner neun Jahre alten Tochter verbringen. Sie litt an Knochenkrebs.

Luis Enrique, trauert um seine Tochter Xana. Bei Twitter gab der 49 Jahre alte ehemalige Fußball-Nationaltrainer Spaniens bekannt, dass die Neunjährige an den Folgen eines Knochentumors verstorben sei. Die Diagnose sei vor fünf Monaten gestellt worden.

Am 19. Juni war Enrique aus "dringenden privaten Gründen" von seinem Traineramt zurückgetreten. Die genauen Hintergründe des Rückzugs waren damals nicht bekannt geworden.

Bei Twitter bekundeten in kürzester Zeit Zehntausende ihr Beileid. Unter anderem kondolierten auch die spanische Liga sowie die Topklubs FC Barcelona und Real Madrid, für die der 62-malige Nationalspieler in seiner aktiven Karriere lange Jahre gespielt hatte.