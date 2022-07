Der FSV Mainz geht beinahe fahrlässig mit seinen Möglichkeiten in der ersten Runde im DFB-Pokal in Aue um. Am Ende hat das für das Team kaum Konsequenzen - auch das vierte Duell geht an den Bundesligisten.

FC Erzgebirge Aue - FSV Mainz 05 0:3 (0:1)

Der FSV Mainz 05 hat auch das vierte DFB-Pokal-Duell gegen den FC Erzgebirge Aue für sich entschieden. Vor 8446 Zuschauen hatte Dominik Kohr (41.) die Mainzer verdient zur Pausenführung geschossen. Dem eingewechselten Dwayne Burgzorg gelang nach 70 Minuten der vorentscheidende zweite Treffer, ehe Marcus Ingvartsen mit einem Handelfmeter (79.) das 3:0 erzielte.

Den Gastgebern merkte man zu Beginn die Nervosität an. Mainz zwang die Auer zwar mit hohem Pressing immer wieder zu Fehlern im Spielaufbau, machte aus den sich bietenden Gelegenheiten aber viel zu wenig. Dann aber verflachte Partie. Aue hielt den Favoriten weit vom eigenen Strafraum entfernt und spielte gefällig mit, ohne selbst gefährlich zu werden. Die FSV-Führung fiel deshalb überraschend und war glücklich, weil Aues Verteidiger Alexander Sorge den Ball ungewollt abfälschte, der deshalb bei Kohr landete - und dieser sich die Ecke aussuchen konnte. Im zweiten Durchgang ging Mainz weiter sträflich mit seinen Chancen um.

Eintracht Braunschweig - Hertha BSC 2:2 (0:2)

Die Partei geht in die Verlängerung.

Waldhof Mannheim - Holstein Kiel 0:0

Die Partie geht in die Verlängerung.