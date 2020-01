ManUnited muss in der Premier League eine bittere Pille schlucken. Tottenham dagegen darf jubeln - über einen Sieg, vor allem aber über ein überraschendes Comeback, das Trainer José Mourinho eigentlich ausgeschlossen hatte.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United kassierte beim 0:2 (0:1) gegen den FC Burnley schon die dritte Niederlage im vierten Premier-League-Spiel des Jahres. Chris Wood (39.) und Jay Rodriguez (56.) sorgten mit ihren Toren für die Überraschung im Old Trafford. Man United blieb nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor Tottenham auf dem fünften Tabellenplatz.

Mit viel gutem Willen bleibt Leicester City weiter zweiter Verfolger von Tabellenführer FC Liverpool. Die Foxes setzten sich am Mittwochabend mit 4:1 (2:0) gegen West Ham United durch. Harvey Barnes (24. Minute), Ricardo Pereira (45.+5) und Ayoze Perez (81./88.) - per Strafstoß und aus dem Spiel heraus - trafen für die Gastgeber. Das Tor für West Ham erzielte Mark Noble (50.) ebenfalls per Foulelfmeter. Durch den Heimsieg festigte Leicester, das zuletzt zweimal verloren hatte, den dritten Platz in der Premier-League-Tabelle und rückte bis auf drei Punkte an den Titelverteidiger und derzeitigen Tabellenzweiten Manchester City heran.

Der Rückstand der Foxes, die 2016 die Meisterschaft feierten, auf Spitzenreiter Liverpool beträgt allerdings 16 Punkte, dazu hat die Mannschaft von Jürgen Klopp noch ein Spiel weniger ausgetragen. Einen Schock für den Meister von 2016 gab es schon vor der Pause: Der 33 Jahre alte Angreifer, in dieser Saison schon siebzehnmal erfolgreich, griff sich in der 38. Minute nach einem Befreiungsschlag an den Oberschenkel und musste ausgewechselt werden.

Blitzgesundung in Tottenham

Tottenham Hotspur um Teammanager Jose Mourinho feierte einen 2:1 (1:0)-Sieg gegen den von Daniel Farke trainierten Aufsteiger Norwich City. Die Londoner kletterten auf den sechsten Tabellenplatz und halten mit 34 Zählern Anschluss an die internationalen Plätze. Bei Tottenham stand der französische Weltmeister Hugo Lloris nach dreimonatiger Verletzungspause überraschend wieder in der Startelf. Mourinho hatte vergangene Woche einen Einsatz des 33-Jährigen erst für Februar angekündigt. Für Tottenham traf der englische Nationalspieler Dele Alli (38.) zur Führung. Der ehemalige Schalker Teemu Pukki sorgte per Strafstoß für den Ausgleich (70.), ehe Heung-Min Son mit einem Kopfball den Siegtreffer erzielte (80.).