Die Fußball-Talfahrt beim 1. FC Köln hat weitere Konsequenzen: Nach Sportdirektor Veh trennt sich der Bundesliga-Vorletzte auch von Trainer Achim Beierlorzer, berichten mehrere Medien übereinstimmend nach einer Kölner Krisensitzung. Eine offizielle Bestätigung des Tabellenvorletzten gibt es dafür noch nicht.

Der kriselnde Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich nach übereinstimmenden Medienberichten von seinem Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Das berichten der "Kölner Stadtanzeiger", der "Express" und "Bild"-Zeitung unter Berufung auf eine Krisensitzung beim FC am Vormittag. Der Verein bestätigte die Trennung nicht und verwies auf laufende Gespräche.

Als Reaktion auf die bittere 1:2-Heimniederlage am Freitag gegen die TSG Hoffenheim, die achte Pleite im elften Saisonspiel, hatte der Bundesliga-Vorletzte das Samstagstraining kurzfristig abgesagt. Stattdessen setzte Interims-Sportchef Frank Aehlig Krisengespräche an. "Wir müssen jetzt bewerten, ob wir eine Veränderung auf der Trainerposition vornehmen müssen. Ich muss hören, was die Spieler und der Trainer sagen, fühlen und denken", sagte Aehlig, der vorerst die Aufgaben des zurückgetretenen Armin Veh übernimmt.

Kurz vor 10 Uhr wurde Kapitän Jonas Hector stellvertretend für das Team zur Trainer-Frage angehört. Nach weiteren Gesprächen wollte Aehlig dem Vorstand, der Geschäftsführung und den zuständigen Gremien eine "Handlungsempfehlung" geben und kündigte an: "Wir werden zu einer Entscheidung kommen, nicht irgendwann, sondern zügig. Wir sollten das nicht hinziehen - egal welche Entscheidung wir treffen."

Diese Entscheidung soll laut mehreren Medien nun gefallen sein und die sofortige Trennung von Beierlorzer vorsehen, den der Bundesliga-Aufsteiger erst im Sommer für eine Ablöse von 700.000 Euro von Zweitligist Jahn Regensburg verpflichtet hatte. Der Trainer, dessen Vertrag bis 2021 lief, hatte sich nach der bitteren Last-Minute-Niederlage gegen Hoffenheim bereits wenig optimistisch über seiner Zukunft in Köln gezeigt und gesagt: "Jetzt muss der Verein eine Entscheidung treffen: War das okay, was abgeliefert wurde? Oder sind es einfach zu wenige Punkte? Wir haben nur sieben Punkte, das ist zu wenig, da bin ich dabei."

Laut "Bild"-Zeitung gibt es noch keinen Nachfolger für Beierlorzer. Interimsweise sollen seine bisherigen Co-Trainer die Übungseinheiten übernehmen, die anders als Beierlorzer nicht freigestellt wurden. Als Kandidat auf die dauerhafte Beierlorzer-Nachfolge gilt der Ex-Kölner Bruno Labbadia, gegen den es laut "Kölner Stadtanzeiger" aber Vorbehalte im Verein geben soll.