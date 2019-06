Im Verein Dreh- und Angelpunkt, in der Nationalmannschaft ohne Bindung: Lionel Messi ringt in der "Albiceleste" seit vielen Jahren mit sich und seiner Rolle in der Edel-Offensive.

Lionel Messi ist fünfmaliger Weltfußballer, mit dem FC Barcelona räumt der Superstar alles ab. In der argentinischen Nationalmannschaft stehen ihm weitere Hochbegabte zur Seite - und dennoch lässt das Team den Anführer unvollendet. Daran wird auch die diesjährige Copa América wohl nichts ändern.

Beim nächsten Anlauf zum ersten großen Titel mit Argentinien legte der fünfmalige Weltfußballer bei der Copa America mal gleich einen Fehlstart hin. Als der Ball zum zweiten Mal hinten einschlug, senkte Lionel Messi nur noch den Kopf, schritt selbstversunken über den Rasen.

Der Fehlstart bei der Copa America in Brasilien mit dem 0:2 (0:0) gegen Kolumbien war schon an der Körpersprache sichtbar ein harter Schlag ins Kontor. "Das wird dauern, bis wir die Niederlage akzeptieren", gestand der 31-Jährige. Dieser verdammte große Titel, auf den Argentinien seit 1993 wartet, dem Messi, fünfmal zum Weltfußballer gekrönt, verzweifelt nachjagt, scheint ein Fluch. Die Galionsfigur des FC Barcelona scheiterte bei vier WM-Turnieren, am schmerzlichsten im Finale 2014 gegen Deutschland.

Die kolumbianischen Fans jubeln (gelb), während Messi (Nummer 10) und sein argentinischen Mitspieler gesenkten Hauptes vom Feld trotten. (Foto: imago images / ZUMA Press)

Bei seinen vier Copa-Teilnahmen zuvor entglitt im der Pokal gar dreimal - in den Endspielen 2007, 2015 und 2016. Doch mit Schlusspfiff war "Leo" Kapitän, versteckte sich nicht, wie bei ihm Usus, sondern munterte noch auf dem Platz die Seinen auf, klatschte ins Publikum, und stellte sich demonstrativ den Medien. "Wir wollten nicht so starten, müssen es aber akzeptieren, den Kopf hochnehmen und weitermachen", forderte er. "Es gibt keine Ausreden". Punkt. Aus.

"Großartiger Tag" für James und Kolumbien

Vor den 35.572 Zuschauern in der Arena Fonte Nova in Salvador, wo Deutschland 2014 mit dem 4:0 gegen Portugal einen perfekten WM-Start hingelegt hatte, stieß Roger Martinez (71.) die drängenden Argentinier mit einem Traumtor mitten ins Herz, "als wir besser waren" (Messi). Endgültig den Deckel zu machte Duvan Zapata (86.). "Was für ein großartiger Tag", jubelte auch Kolumbiens Schaltzentrale James, der nach dem Double mit Bayern München von den desinteressierten Münchner vorerst zu Real Madrid zurückkehrt, bei der Copa sich aber in den Fokus anderer europäischer Topklubs spielen will. Der Traumpass zum Führungstor war dabei die erste Visitenkarte. Nach 20 Jahren gelang wieder ein Sieg bei der Copa gegen die Gauchos. "Es ist schön, wenn man nach so langer Zeit gegen sie wieder gewinnt", resümierte James: "Wir haben unseren Matchplan exzellent umgesetzt."

Dagegen trat Argentiniens Star-Sturm mit Messi, Angel Di Maria und Sergio Agüero 90 Minuten kaum in Erscheinung. Was nicht an Messi, aber wieder einmal an der - unverständlicherweise - fehlenden Bindung untereinander lag. "Es hat ja gerade erst begonnen", beruhigte der Barca-Star. Dennoch steht der 14-malige Titelträger, der zuletzt vor 40 Jahren ein Auftaktspiel beim kontinentalen Turnier verloren hatte, schon beim zweiten Gruppenspiel am Mittwoch in Belo Horizonte gegen Paraguay unter Zugzwang. Argentiniens letzter großer Titel, der Copa-America-Triumph 1993, liegt bereits 26 Jahre zurück. Danach folgte immer wieder der gleiche schlechte Film.