Weil die Uefa ihre Nations League aufstockt, darf die eigentlich abgestiegene DFB-Elf trotzdem in der Top-Liga antreten. In Amsterdam werden die Gegner für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ausgelost. Es droht das Duell mit Weltmeister Frankreich oder Europameister Portugal.

18.13 Uhr: Das geht fix, erfreulich fix. Keine großen Reden, stattdessen umso mehr gezogene Lose.

Die Gruppe D1 bilden: Färöer, Lettland, Andorra, Malta

Gruppe D2: Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

18.10 Uhr: So, den Auftakt macht die Auslosung der Liga D. Dort gibt es nur zwei Gruppen, denn es sind ja nur die folgenden sieben Teams aufzuteilen: Gibraltar, Färöer, Lettland, Liechtenstein, Andorra, Malta und San Marino.

18.07 Uhr: Giorgio Marchetti kommt auf die Bühne, stellvertretender Generalsekretär der Uefa. Er findet - Überraschung! - lobende Worte für die Nations League. Sie habe den Fans die Chance gegeben, "zu träumen".

18.04 Uhr: Vier "special guests" sind vor Ort, um jeweils eine der vier Ligen zu ziehen. Den Anfang macht Liga D. Die Losfee ist David Seaman, ehemaliger englischer Nationaltorhüter. Früher mit Mähne und Schnauzer unterwegs, trägt er die Haare heute doch deutlich kürzer. Nach kurzem Blick zum Kollegen sind wir uns einig - wir hätten ihn nicht wiedererkannt.

18.01 Uhr: Moderator Pedro Pinto begrüßt die Gäste im Saal und die Zuschauer am Bildschirm, laut Wikipedia spricht er fließend Portugiesisch, Spanisch, Französisch und Englisch. Und ist damit

17.59 Uhr: Nach den Erfahrungen der Erstaustragung eine wichtige Info: diesmal steigt der Gruppenletzte wirklich ab. Eine erneute Aufstockung ist nicht geplant. In den Ligen A (mit Deutschland), B, und C spielen jeweils 16 Teams in vier Gruppen, in Liga D die verbleibenden sieben Teams um die Fußball-Schwergewichte Malta, San Marino und Gibraltar. Aus den Ligen A, B und C steigen die vier Gruppenletzten ab, die Gruppensieger der Ligen B, C und D steigen auf. So weit, so einfach.

17.50 Uhr: Die Chancen stehen also recht gut, dass die DFB-Elf eine schwere Gruppe erwischt. Allerdings wird sich wohl auch keiner der anderen Nationaltrainer freuen, auf Deutschland zu treffen. Das wäre dann im September, Oktober und November dieses Jahres der Fall, pro Monat sind zwei Gruppenspiele vorgesehen. Der Turniersieger wird dann im Anfang Juni 2021 ermittelt, wenn sich die vier Gruppensieger zum Finalturnier treffen. Ausrichter wird eines der vertretenen Länder sein.

17.45 Uhr: Kurz zum Prozedere. Wie bereits erwähnt, finden sich in Liga A insgesamt 16 Teams, die auf vier Gruppen mit je vier Mannschaften aufzuteilen sind. Allerdings nicht willkürlich, sondern je eine Mannschaft aus Topf 1, Topf 2, Topf 3 und Topf 4. Die deutsche Mannschaft ist nach ihrem schwachen Abschneiden bei der Nations-League-Premiere in Topf 4 gelandet, dem vermeintlich schwächsten.

Topf 1: Portugal, Niederlande, England, Schweiz

Topf 2: Belgien, Frankreich, Spanien, Italien

Topf 3: Bosnien & Herzegowina, Ukraine, Dänemark, Schweden

Topf 4: Deutschland, Kroatien, Polen, Island.

17.39 Uhr: Wie die deutsche Mannschaft bei der Premiere abgeschnitten hat? Die DFB-Elf sammelte in ihrer Vorrundengruppe gegen den späteren Finalisten Niederlande und Weltmeister Frankreich in vier Spielen nur zwei Punkte. Das bedeutete Platz drei von drei - und damit eigentlich den Abstieg aus der Liga A in die Liga B. Eigentlich deshalb, weil die Uefa in der Zwischenzeit die Liga A von 12 auf 16 Teams aufgestockt hat. So darf das Team von Bundestrainer Joachim Löw auch 2020/21 in der Eliteklasse antreten. In der zweitklassigen Liga B hätten die möglichen Gegner dann nicht mehr Italien, Spanien oder England geheißen, sondern Österreich, Nordirland oder Wales. Was nicht despektierlich klingen soll, sondern einfach abzubilden versucht, dass das erstgenannte Trio in jüngster Vergangenheit im Weltfußball eine größere Rolle gespielt hat als das zweitgenannte.

17.35 Uhr: Kurz zu den Fakten: Titelverteidiger ist Portugal, im Finale im Juni 2019 setzte sich die Mannschaft um Cristiano Ronaldo mit 1:0 (0:0) gegen die Niederlande durch. Gonçalo Guedes erzielte in der 60. Minute im Estádio do Dragão in Porto den entscheidenden Treffer.

17.30 Uhr: Herzlich Willkommen zur Auslosung der zweiten Auflage der Uefa Nations League. Des Wettbewerbs, der Freundschaftsspiele nahezu abgeschafft hat und dafür sorgt, dass es zusätzlich zur Qualifikation zu Welt- und Europameisterschaften auch sonst in den Länderspiel-Fenstern (fast) nur noch Pflichtspiele gibt. Ab 18 Uhr wird in Amsterdam zeremoniell ausgelost, wer denn nun auf wen trifft.