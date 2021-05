Bis August 2020 ist Neymar eines der prominentesten Werbegesichter von Nike. Dann trennt sich der Sportartikelhersteller von dem Fußball-Star, die Gründe aber bleiben im Dunkeln. Jetzt berichtet eine US-Zeitung: Es ging um mutmaßliche Übergriffe auf eine Mitarbeiterin.

Die Trennung des Sportartikelherstellers Nike von Fußball-Superstar Neymar da Silva Santos Junior vergangenes Jahr hatte seinen Grund offenbar in Vorwürfen sexueller Übergriffe. Damals habe das Unternehmen begonnen, die Behauptung einer Nike-Mitarbeiterin zu untersuchen, wonach der brasilianische Sportler sie sexuell belästigt habe, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das berichtet das "Wall Street Journal". Dokumente, die von der US-Zeitung eingesehen wurden, sollen dies ebenfalls belegen.

Im August 2020 gab Nike öffentlich keinen Grund für das vorzeitige Ende des Werbevertrags mit einem der bekanntesten Athleten der Welt an. Nikes Marketingvertrag mit Neymar hatte noch acht Jahre Restlaufzeit, so ein Informant.

Die Nike-Mitarbeiterin hatte Freunden sowie Kollegen im Jahr 2016 erzählt, dass Neymar versuchte, sie zu zwingen, Oralsex in seinem Hotelzimmer zu vollziehen, während sie in New York war. Laut den mit den Vorgängen vertrauten Personen und den Dokumenten half sie dort, Veranstaltungen und Logistik für Neymar und seine Entourage zu koordinieren. Unter den Informanten sind ehemalige und aktuelle Nike-Mitarbeiter.

Neymar bestreitet die Behauptung, wie seine Sprecherin sagte. "Neymar Jr. wird sich energisch gegen diese unbegründeten Angriffe verteidigen, falls eine Behauptung aufgestellt wird, was bisher nicht geschehen ist", teilte sie in einer Erklärung mit. Sie sagte, Nike und Neymar hätten sich aus kommerziellen Gründen getrennt.

Kooperation endete vor Abschluss der Untersuchung

Die Nike-Mitarbeiterin reichte 2018 eine Beschwerde bei dem Sportartikelhersteller ein und schilderte den Vorfall dem Leiter der Personalabteilung und dem Chefsyndikus des Unternehmens, so die Angaben der Informanten und in den Dokumenten. Nike beauftragte demnach Anwälte der Kanzlei Cooley mit einer Untersuchung ab 2019 und beschloss, Neymar inmitten der Untersuchung nicht mehr im Marketing zu zeigen.

Nike beendete das Geschäftsverhältnis mit Neymar im Jahr 2020, nachdem der Sportler nicht mit der Cooley-Untersuchung kooperieren wollte, wie einige der Personen sagten. Vertreter von Neymar bestritten die Darstellung der Frau. Die Untersuchung sei noch nicht abgeschlossen gewesen, als die Beziehung endete. "Nike beendete die Beziehung mit dem Athleten, weil er sich weigerte, bei einer Untersuchung von glaubwürdigen Anschuldigungen eines Fehlverhaltens zu kooperieren", sagte Hilary Krane, Nikes leitende Unternehmensjuristin.

Krane sagte, dass Nike die Angelegenheit bisher nicht öffentlich gemacht hat, weil "kein einziger Satz von Fakten aufgetaucht ist, der es uns ermöglichen würde, substantiell über die Angelegenheit zu sprechen. Es wäre unangemessen für Nike, eine anklagende Aussage zu machen, ohne in der Lage zu sein, unterstützende Fakten zu liefern."

Neymar war einer der bestbezahlten Nike-Sportler

Neymars Sprecherin sagte, die beiden Seiten seien seit 2019 in Gesprächen gewesen. "Es ist sehr seltsam, dass ein Fall, der sich bereits 2016 ereignet haben soll, mit Anschuldigungen eines Nike-Mitarbeiters, erst jetzt ans Licht kommt", sagte die Sprecherin.

Neymar da Silva Santos Jr., 29 Jahre alt, unterschrieb bei Nike im Alter von 13 Jahren, bevor er ein professioneller Spieler in Brasilien und dann ein Star in Europa wurde. Er wurde zum teuersten Spieler in der Geschichte des Fußballs, als Paris Saint-Germain dem FC Barcelona 2017 eine Ablösesumme von rund 260 Millionen Dollar für ihn zahlte. Der Torjäger ist eine Führungspersönlichkeit in der brasilianischen Nationalmannschaft und unterzeichnete kürzlich eine Vertragsverlängerung bei PSG, einem französischen Spitzenklub, bis 2025. Neymar war das Gesicht der Marke Nike in Südamerika mit Signature-Schuhen und Bekleidungskollektionen und gehörte zu den bestbezahlten Sportlern von Nike, als die Beziehung endete.