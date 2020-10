Vier Fußball-Bundesligisten suchen ihre Gegner in der Champions League. Für Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach könnte es schon in der Gruppenphase knüppeldick kommen. Hammergruppe oder Glücklos - die Auslosung im Liveticker.

17.23 Uhr: "Es war ein ganz besonderes Spiel", erinnert sich Neuer an das Finale der Königsklasse zurück. Ein Interview mit Tiefe, dass da auf der Bühne stattfindet.

17.22 Uhr: Neuer ist vor Ort und erzählt auf Deutsch vom besonderen "Spirit im Team".

17.21 Uhr: Nun werden die besten Torhüterinnen und Torhüter Europas ausgezeichnet. Sarah Bouhaddi von Olympique Lyon und Manuel Neuer von Bayern München gewinnen.

17.17 Uhr: Drogba bleibt gleich auf der Bühne für die Auslosung. Ex-Chelsea-Kollege Florent Malouda gesellt sich hinzu. Eine Mund-und-Nasen-Maske trägt in Genf übrigens niemand.

17.12 Uhr: Sie erinnern sich, der Chelsea-Stürmer, der den Bayern das "Finale Dahoam" in der Champions League versaute.

17.11 Uhr: Der Präsident verleiht nun den ersten Preis, von dem es einige geben wird an diesem frühen Abend. Unter anderem werden ja auch Europas Fußballerin und Fußballer des Jahres verliehen. Nun erhält Didier Drogba den "President's Award".

17.09 Uhr: Uefa-Präsident Aleksander Čeferin erzählt, dass der Fußball wichtig ist, weil die Welt dann sieht, dass das Leben weitergeht... nun ja.

17.07 Uhr: Die K.o.-Spiele flimmern noch einmal über den Bildschirm. Was für ein spannendes Turnier das war!

17.04 Uhr: Die Hosts erwähnen es und ein Einspieler zeigt noch mal die virusbedingte Pause vor dem dann ausgespielten Turnier der vergangenen Saison: Natürlich spielt auch die Corona-Pandemie eine große Rolle bei der Auslosung. Werden die Spiele vor Zuschauer ausgetragen? Viele der Länder der Champions-League-Teilnehmer wurden von der Bundesregierung und em Robert-Koch-Institut als Risikogebiete eingestuft. Gladbachs Manager Max Eberl sagte, ihm werde es "mulmig, wenn in der Champions League Dynamo Kiew als unser Gruppengegner ausgelost wird".

17.01 Uhr: Es geht los in Genf. Zunächst gibt es ein paar hübsche Einspieler der vergangenen Saison.

16.59 Uhr: Außerdem hat die Uefa die Auslosung in zwei Hälften geteilt (Gruppe A-D & Gruppe E-H) und dafür Mannschaften "gepaart". Es geht darum, dass die beliebtesten Vereine eines Landes nicht am selben Tag spielen und nicht um wertvolle TV-Zeit konkurrieren. Geld ist hier das Stichwort. Bayern München und Borussia Dortmund sind ein deutsches Paar, Leipzig und Mönchengladbach das andere. Wird nun etwa der FC Bayern in eine der Gruppen A bis D gelost, steht bereits fest, dass Dortmund in der unteren Turnierhälfte (Gruppe E bis H) landet.

16.57 Uhr: Ein paar Einschränkungen gibt’s natürlich auch. Wie immer können Mannschaften aus dem gleichen Land können nicht in dieselbe Gruppe gelost werden. Russische Vertreter dürfen zusätzlich nicht auf Klubs aus der Ukraine treffen.

16.51 Uhr: Wie läuft die Auslosung? 32 Mannschaften werden in acht Vierergruppen gelost. Zunächst werden die Teams aus Topf 1 gezogen und nacheinander auf eine der acht Gruppen verteilt, danach geht es mit den Töpfen 2, 3 und 4 weiter. In Lostopf 1 befinden sich die nationalen Meister der sechs Top-Verbände plus der Titelverteidiger sowie der Sieger der Europa League. Da der FC Bayern neben der Champions League auch die nationale Meisterschaft gewonnen hat, rückt der FC Porto als portugiesischer Titelträger in den ersten Lostopf auf. Entscheidend für die Aufteilung der Töpfe 2 bis 4 ist der sogenannte Uefa-Koeffizient, der die Leistungen der Mannschaften in den vergangenen fünf Europapokal-Spielzeiten abbildet.

16.43 Uhr: Wer sich nicht mehr ganz erinnert, was der spätere Triple-Sieger FC Bayern damals mit dem FC Barcelona im Champions-League-Viertelfinale veranstaltete, der sollte das Jahrhundertspiel vielleicht noch mal nachlesen. Ob Barça eher Angst vor oder doch Lust auf eine Revanche hätte im Falle einer gemeinsamen Gruppe?

16.39 Uhr: Weitere spannende Konstellationen, die sich heute in der Auslosung ergeben könnten: Der zum FC Chelsea abgewanderte Timo Werner könnte auf einen Ex-Verein RB Leipzig treffen. Der ehemalige Leverkusener Kai Havertz wäre dann auch mit von der Partie. Gladbach könnte eine der attraktivsten sogenannten Hammergruppen aller Zeiten ausgelost bekommen: Real Madrid, Manchester City und Inter Mailand.

16.35 Uhr: Diese Mannschaften kämpfen um den Henkelpott:

Topf 1: FC Bayern (Titelverteidiger), FC Sevilla (Sieger Europa League), Real Madrid, FC Liverpool, Juventus Turin, Paris Saint-Germain, Zenit Sankt-Petersburg, FC Porto

Topf 2: FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Schachtar Donezk, Borussia Dortmund, FC Chelsea, Ajax Amsterdam

Topf 3: Dynamo Kiew, FC Salzburg, RB Leipzig, Inter Mailand, Olympiakos Piräus, Lazio Rom, FK Krasnodar, Atalanta Bergamo

Topf 4: Lokomotive Moskau, Olympique Marseille, Club Brügge, Borussia Mönchengladbach, Istanbul Başakşehir, FC Midtjylland, Stade Rennes, Ferencváros Budapest

16.30 Uhr: Trifft Champions-League-Sieger Bayern München nach dem 8:2 erneut auf den FC Barcelona und Superstar Lionel Messi? Gibt's für den BVB ein Wiedersehen mit Ex-Coach Jürgen Klopp? Erwischen RB und Gladbach echte Hammergruppen? Um 17 Uhr lost die Uefa die Gruppen der Königsklasse für die Saison 2020/21 aus. Wegen des verspäteten Saisonstarts geht es Schlag auf Schlag in der Gruppenphase: Am 20. und 21. Oktober findet bereits der erste Spieltag statt, der zweite und dritte folgen in den Wochen direkt darauf.

Wir tickern die Auslosung für Sie live. Viel Spaß.