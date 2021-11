Mesut Özil wechselt im Januar nach Istanbul, für den ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler eine gottgegebene Chance. Doch das Traumbündnis sorgt längst nicht mehr auf beiden Seiten für Begeisterung. Özil muss sich strenge Worte von seinem Präsidenten gefallen lassen.

Der Wechsel Mesut Özils wurde in der Türkei mit großer Euphorie gefeiert - doch nur wenige Monate nach seinem Start bei Fenerbahçe Istanbul wird Enttäuschung über die Leistung des ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspielers laut. "Mesut muss sich endlich auf seine Arbeit konzentrieren", forderte Vereinspräsident Ali Koc in einem Interview. "Er muss seine geschäftlichen Angelegenheiten beiseite legen und sich mehr darauf konzentrieren, wie er für Fenerbahçe den besten Beitrag leisten und sein Bestes geben kann."

Jeder wisse, "zu welchen Wundern ein guter Mesut fähig ist", sagte Koc. Man müsse über seine Fähigkeiten und sein Talent nicht diskutieren. Aber Özil müsse "sich Gedanken darüber machen, wie er Fenerbahçe helfen kann." Bei Fenerbahce, das bis zum achten Spieltag die Meisterschaft anführte, läuft es dennoch derzeit alles andere als rosig: Mit nur einem Punkt aus vier Spielen stürzte die Mannschaft vor dem prestigeträchtigen Derby gegen Galatasaray bis auf Platz sieben ab.

Özil war zu Jahresbeginn nach siebeneinhalb Jahren beim Londoner Klub FC Arsenal in der englischen Premier League an den Bosporus gewechselt. "Ich bin sehr glücklich, sehr aufgeregt. Gott hat mir erlaubt, das Fenerbahce-Trikot zu tragen", sagte er im Januar in einer Live-Schalte beim Sender NTV: "Ich werde es mit Stolz tragen und alles für das Team geben." In dieser Saison bleibt er jedoch weit hinter den gewaltigen Hoffnungen von Fans und Funktionären zurück.

Koc illustriert den Anspruch an seinen Star anhand eines Vergleichs mit einer anderen Klublegende: "Seit Beginn der Saison wird Mesut Özil mit Robin van Persie verglichen. Er will mehr spielen." Auch van Persie war von Arsenal zu Fenerbahce gewechselt. In 87 Spielen traf der Niederländer 36 Mal. Für Özil stehen in dieser Runde neun Einsätze und drei Tore in der SüperLig zu Buche. Zuletzt aber beendete er immerhin eine schlimme Serie von drei Niederlagen in der Nachspielzeit: Gegen Kayserispor traf er per Elfmeter zum 2:2.

In Istanbul hatte Özil im Sommer 2019 seine Amine geheiratet, die in der Millionenmetropole lange Zeit ihren Lebensmittelpunkt hatte. Trauzeuge damals: Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan. Der Machthaber steht zwar auch Meister Basaksehir sehr nahe, gilt aber seit seiner Jugend als Fener-Fan.