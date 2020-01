Die Siegesserie von Carlo Ancelotti ist vorbei: Ausgerechnet bei Manchester City verliert der neue Everton-Trainer erstmals. Derweil gewinnt Liverpool-Verfolger Leicester City weiter. Die Tottenham Hotspur um Jose Mourinho verlieren gegen einen früherem Bundesliga-Coach. Ein Traumtor schockt den FC Chelsea.

Pep Guardiola hat mit Manchester City dem Italiener Carlo Ancelotti die erste Niederlage als Coach des FC Everton zugefügt. Im Duell der ehemaligen Bayern-Trainer siegte City in der englischen Premier League 2:1 (0:0) durch zwei Tore des brasilianischen Nationalspielers Gabriel Jesus (51. Minute/58.) mit. Richarlison (71.) konnte für Everton nur noch verkürzen. Mit 44 Punkten bleiben die Citizens auf Rang drei, elf Zähler hinter dem FC Liverpool. Das Team von Jürgen Klopp trifft am Donnerstag auf Sheffield United.

Auf dem zweiten Tabellenplatz steht souverän Leicester City. Der Überraschungsmeister von 2016 gewann 3:0 (2:0) bei Newcastle United und hat mit 45 Punkten den Rückstand auf Liverpool zumindest vorübergebend auf zehn Zähler verkürzt. Nach zwei Abwehrfehlern von Newcastle-Profi Florian Lejeune waren erst der spanische Fußball-Profi Ayoze Pérez (36. Minute), James Maddison (39.) und Hamza Choudhury (87.) für Leicester erfolgreich.

Ralph Hasenhüttl hüpft vor Freude vor Jose Mourinho rum. (Foto: picture alliance/dpa)

Die Tottenham Hotspur, im Champions-League-Achtelfinale Gegner von RB Leipzig, patzten dagegen 0:1 (0:1) beim FC Southampton. Danny Ings traf mit seinem 13. Tor in dieser Saison für die Mannschaft des früheren Leipziger Trainers Ralph Hasenhüttl. Doppelt ärgerlich für Tottenham-Coach Jose Mourinho: Torjäger Harry Kane musste 15 Minuten vor dem Ende angeschlagen ausgewechselt werden.

Traumtor schockt FC Chelsea

Alireza Jahanbakhs beschenkt sich zum Jahreswechsel mit einem Traumtor. (Foto: imago images/PRiME Media Images)

Durch die siebte Niederlage der Saison verpassen es die Spurs, in der Tabelle zum FC Chelsea auf Rang vier aufzuschließen. Die Londoner spielten beim Mittelklasseklub Brighton & Hove Albion lediglich 1:1 (1:0). Der spanische Verteidiger Cesar Azpilicueta hatte Chelsea, Achtelfinal-Gegner des FC Bayern in der Königsklasse, in der Anfangsphase im Anschluss an eine Ecke (10.) in Führung gebracht. Kurz vor Schluss rettete ein sehenswertes Fallrückziehertor des Iraners Alireza Jahanbakhsh (84.) den Gastgebern einen Punkt.

Im Abstiegskampf gewann der Vorletzte FC Watford 2:1 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers. Aston Villa setzte sich 2:1 (2:0) beim FC Burnley durch.