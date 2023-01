Laut übereinstimmenden Medienberichten flippt Lukas Podolski bei einem Spaßturnier in Gummersbach aus und fliegt vom Feld. Der Rio-Weltmeister soll den Schiedsrichter bedrängt und sein Manager soll den Unparteiischen beleidigt haben. Dabei ist Podolski sogar Schirmherr des Hallen-Turniers.

Lukas Podolski brennt noch immer für den Fußballsport. Das zeigte der Weltmeister von 2014 nun allerdings auf unschöne Weise bei einem Spaß-Turnier in der Halle. Beim "Schauinsland Reisen Cup" in der Schwalbe-Arena in Gummersbach, an dem sechs Mannschaften teilnahmen - der Hamburger SV, der Karlsruher SC, Rot-Weiss Essen, Blau-Weiß Lohne, der 1. FC Kaan-Marienborn und Podolskis Klub Górnik Zabrze - flogen im Halbfinale zwischen Zabrze und Essen die Fetzen, wie unter anderem "Waz" und "Bild" berichten.

Auch der Ex-Nationalspieler fiel demnach mit Foulspielen auf, der Schiedsrichter brummte Podolski, der zu dem Zeitpunkt ein Tor erzielt und eines vorbereitet hatte, beim Stand von 2:2 eine Zeitstrafe auf. Damit ist dieser allerdings so überhaupt nicht einverstanden und meckert lautstark. Laut des "Bild"-Berichts habe der 37-Jährige den Unparteiischen daraufhin bedrängt und beleidigt. Daraufhin habe er die Rote Karte gesehen. Podolski war bei dem Turnier für einen guten Zweck (Einnahmen von etwa zwei Millionen Euro) Schirmherr.

Schon vorher Wirbel um Podolski

Als Essen kurz vor Schluss mit 3:2 gewann, soll Podolski weiter gepöbelt haben. Nach Informationen der "Waz" soll auch sein Manager Markus Krampe, der auch Veranstalter des Turnier ist, unschöne Worte an den Schiedsrichter gerichtet haben. Anschließend habe Podolski sich aber beruhigt und bei den Beteiligten beruhigt.

Wie die "Bild" schreibt, habe es schon vor dem Halbfinale Wirbel um den ehemaligen Kölner gegeben. Im Spiel gegen den HSV habe er den 20-Jährigen Verteidiger Valon Zumberi so hart gefoult, dass es zu einer Schubserei kam. Nachdem der Disput wieder heruntergekocht war, soll sich Podolski schließlich beim Kosovaren entschuldigt haben.

Immerhin sicherte sich Podolskis Klub Zabrze im Neunmeterschießen gegen den 1. FC Kaan-Marienborn den dritten Platz. Essen holte sich mit einem 8:3-Torfestival gegen den Nord-Regionalligisten Blau-Weiß Lohne am Ende den Titel.