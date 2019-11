Dortmunds Reaktion auf die Demütigung beim FC Bayern bleibt aus. Es kommt fast noch schlimmer: Gegen den Tabellenletzten Paderborn wendet der BVB die Niederlage in beinahe letzter Sekunde ab. Nach dem phasenweise desolaten Auftritt gegen den Bundesliga-Aufsteiger wird es für Trainer Favre ungemütlich.

Peinliche Ouvertüre, furioser Schlussakkord - Borussia Dortmund hat eine weitere Blamage nur mit Mühe und Not abgewendet. Nach 0:3-Rückstand kam das Team von Trainer Lucien Favre gegen das Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn am Freitag noch zu einem 3:3. Als Wiedergutmachung für den viel kritisierten Auftritt zwei Wochen zuvor im Liga-Gipfel beim FC Bayern (0:4) taugte die Aufholjagd jedoch nicht. Schließlich büßte der BVB weiteren Boden im Kampf um einen Spitzenplatz ein.

Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:3 (0:3) Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Hummels, Schulz (46. Hakimi) - Dahoud (46. Hazard), Witsel - Sancho, Reus, Guerreiro - Alcacer (45.+2 Brandt). - Trainer: Favre

Paderborn: Zingerle - Jans, Kilian, Schonlau, Collins - Pröger, Gjasula, Vasiliadis (40. Sabiri), Holtmann (62. Antwi-Adjej) - Zolinski (77. Michel), Mamba. - Trainer: Baumgart

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Tore: 0:1 Mamba (5.), 0:2 Mamba (37.), 0:3 Holtmann (43.), 1:3 Sancho (47.), 2:3 Witsel (84.), 3:3 Reus (90.+2)

Zuschauer: 81.365 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Hummels (3), Weigl (4), Hakimi (3) - Collins (2)

Nach Treffern der Paderborner Streli Mamba (5./37.) und Gerrit Holtmann (43.) schien der in der ersten Halbzeit völlig indisponierte BVB geschlagen. Doch Jadon Sancho (47.), Axel Witsel (84.) und Marco Reus (90.+2) sorgten für die Wende. Ob der magere Punktgewinn dem kritisierten Trainer Lucien Favre aber auf die Dauer hilft, dürfte fraglich sein.

Über die Pleite von München wollte Favre nicht mehr sprechen, "nach vorne schauen" und "Gas geben" hatte der Schweizer angeordnet. Doch das Dortmunder Spiel war eher ein Spiegelbild des Auftritts bei den Bayern - zumindest im ersten Durchgang. Ängstlich und verunsichert traten die Schwarz-Gelben da auf. "Wir müssen uns bei allen Fans für diese Leistung entschuldigen. So dürfen wir nie, nie wieder auftreten, das war absolut scheiße", sagte Kapitän Marco Reus bei DAZN: "Keine Ahnung, was wir da in der ersten Halbzeit fabriziert haben."

Vorne ohne Idee, hinten desolat

Ideenlos und ohne Tempo in der Offensive, desolat im Abwehrverhalten. Auch fünf Änderungen im Vergleich zum Bayern-Spiel verpufften ohne Wirkung. Die Rückkehr von Reus oder Torjäger Paco Alcacer, der noch vor der Pause wieder verletzt raus musste, brachten dem BVB keine Sicherheit. Jungstar Jadon Sancho verblasste erneut auf der Außenbahn. So setzte es bereits zur Halbzeit ein gellendes Pfeifkonzert von den Rängen. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke diskutierte aufgeregt mit Präsident Reinhard Rauball und schüttelte den Kopf.

Paco Alcácer verletzte sich kurz vor der Halbzeit am Knie und musste ausgewechselt werden. (Foto: imago images/ActionPictures)

So desolat hatten die Verantwortlichen den BVB schon lange nicht mehr im eigenen Stadion gesehen. Der Matchplan der mutigen Paderborner war so einfach wie erfolgreich. Kompakt in der Defensive, dazu überfallartige Konter. Schon in der vierten Minute wurde der BVB überrumpelt. Kai Präger gewann den Zweikampf gegen Nationalspieler Nico Schulz und bediente mustergültig den frei stehenden Mamba.

Volle Attacke nach der Halbzeit

Ein Wirkungstreffer, der den BVB völlig aus dem Konzept brachte. Mehr als zwei unplatzierte Torschüsse von Raphael Guerreiro (16. und 25.) sprangen nicht heraus. Auf der Gegenseite bekam dagegen Julian Weigl den Paderborner Mamba überhaupt nicht in den Griff, nach einem langen Ball entwischte der Deutsch-Kongolese seinem Gegenspiel und markierte sein zweites Tor. Nur eine Minute später prüfte Holtmann den Schweizer Keeper Roman Bürki. War der BVB-Schlussmann da noch zur Stelle, hatte er beim gleichen Duell fünf Minuten später das Nachsehen, als er getunnelt wurde.

Favre reagierte mit totaler Offensive. Julian Brandt, Thorgan Hazard und Achraf Hakimi kamen ins Spiel - und brachten neuen Schwung. Mit Erfolg. Keine zwei Minuten nach Wiederbeginn legte Hakimi für Sancho auf, der mit seinem Tor für neue Hoffnung sorgte. Reus (48.) und Mats Hummels (56.) vergaben weitere Großchancen. In der Defensive blieb der BVB aber anfällig. Mamba vergab eine weitere Riesenchance (64.). Auf der Gegenseite blieb der ganz große Druck aber aus. Brandt setzte einen Ball neben das Tor (75.), Hazard vergab eine weitere Chance (83.), ehe Witsel per Kopfball-Tor doch noch einmal für Spannung sorgte. Und Reus gelang in der Nachspielzeit gar der Ausgleich.