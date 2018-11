Sport

Fan-Krawalle mit Folgen: River Plate wird bestraft

Die Ausschreitungen bleiben nicht folgenlos: Weil Fans des Fußballvereins River Plate vor einem Spiel den Teambus der gegnerischen Mannschaft angriffen, erhält ihr Verein nun Repressionen. Wann und wo die beiden Teams wieder aufeinander treffen steht auch schon fest.

Nach den Fan-Krawallen vor dem Final-Rückspiel der Copa Libertadores hat der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL den argentischen Hauptstadtclub River Plate hart bestraft.

Das Team müsse die ersten zwei Partien im kommenden Jahr vor leeren Zuschauerrängen spielen, hieß es in einer Entscheidung des Disziplinargerichts des Verbands. Zudem soll der Verein eine Strafe in Höhe von 400.000 US-Dollar zahlen, umgerechnet 351.046 Euro.

Gleichzeitig lehnte das Tribunal den Antrag der Boca Juniors ab, den Titel ohne Rückspiel zugesprochen zu bekommen. Das verschoben Final-Rückspiel soll am 9. Dezember im Estadio Santiago Bernabeu in der spanischen Hauptstadt Madrid ausgetragen werden.

Doppelt Prestige in Madrid

Am vergangenen Samstag hatten River-Fans den Teambus von Boca auf dem Weg ins Stadion angegriffen und unter anderem mit Steinen beworfen. Mehrere Profis wurden dabei verletzt, Mittelfeldspieler Pablo Perez erlitt eine Augenverletzung. Das Finale wurde daraufhin zunächst auf Sonntag verschoben und dann erneut abgesagt. Der Sicherheitsminister der Stadt Buenos Aires trat nach den Krawallen zurück.

Das Hinspiel zwischen River Plate und Boca Juniors war 2:2 ausgegangen. Gegen die Entscheidungen des Verbands können beide Vereine noch Berufung einlegen. Bleibt es bei der derzeitigen Lösung, finden in dieser Saison zwei prestigeträchtige Finalspiele in Madrid statt. Das Endspiel der Champions League wird im Juni 2019 in der spanischen Hauptstadt im Wanda Metropolitano, der Heimstätte von Atletico Madrid, ausgetragen. Das Copa-Duell findet im Stadion von Real Madrid statt.

Quelle: n-tv.de