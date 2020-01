Der niederländische Fußball trauert um Rob Rensenbrink. Der 46-fache Nationalspieler verstirbt im Alter von 72 Jahren. In den 1970er Jahren spielte er zwei WM-Endspiele, die Oranje-Elf blieb jedoch in beiden Finals ungekrönt. In Argentinien schrieb Rensenbrink WM-Geschichte.

Sein Name ist eng verbunden mit der so bitteren Niederlage der Oranje-Elf im WM-Finale 1978. Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit traf Rob Rensenbrink den Pfosten. Anstelle des umjubelten Siegtreffers für die niederländische Auswahl ging es in die Verlängerung, am Ende feierte Argentinien seinen ersten WM-Titel. Für Rensenbrink blieb wie schon 1974 - in München gegen die deutsche Elf - der zweite Platz. Am Freitag starb der langjährige Nationalspieler im Alter von 72 Jahren.

Rensenbrink litt schon seit einigen Jahren an einer Muskelkrankheit und starb in seinem Wohnort Oostzaan bei Amsterdam, wie sein früherer Mitspieler Jan Mulder im Namen der Familie Rensenbrinks mitteilte. Rensenbrink gehörte zu der goldenen Generation des niederländischen Fußballs in den 1970er Jahren wie auch der bereits vor vier Jahren gestorbene Johan Cruyff. Der Linksaußen absolvierte für Oranje 46 Länderspiele, darunter auch die beiden WM-Endspiele. "Nie war ein Welttitel näher", erinnerte der niederländische Fußball-Verband an die Szene im Finale 1978. Der Amsterdamer hatte zuvor im Turnierverlauf beim 2:3 gegen Schottland per Elfmeter das 1000. Tor der WM-Geschichte geschossen.

Wegen seiner schnellen und eleganten Dribblings hatte Rensenbrink den Beinamen "Schlangenmensch". In seiner Vereinskarriere hatte er seine Glanzzeit in den 1970er Jahren in Belgien. Er spielte zunächst zwei Jahre für den FC Brügge, danach trug er neun Jahre lang das Trikot des RSC Anderlecht. Er sei eine "belgische Ikone" geworden, sagte Jan Mulder, der mit ihm gemeinsam in Anderlecht gespielt hatte, im niederländischen Radio. "Der beste Fußballer aller Zeiten auf belgischen Spielfeldern." "Er war einer der Architekten der ersten wichtigen europäischen Erfolge des Vereins", würdigte RSC Anderlecht seinen Ex-Spieler. Er hatte 143 Tore für den Club erzielt und je zweimal den Europapokal der Pokalsieger und den europäischen Supercup gewonnen. "Danke Robbie!" schrieb der Verein.