Ronaldo ist gerade erst in Saudi-Arabien gelandet.

Cristiano Ronaldo soll das ganz große Hallo bekommen: Geplant ist beim saudischen Klub Al-Nassr eine "Willkommenszeremonie für den weltbesten Spieler". Für Störung sorgen allerdings Gerüchte, dass der Fußball-Weltstar bald schon wieder weg sein könnte.

Es ist erst wenige Stunden her, dass Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien gelandet ist. Die "Willkommenszeremonie für den weltbesten Spieler" steht noch aus, wird an diesem Dienstagabend von seinem neuen Arbeitgeber Al-Nassr ausgerichtet. Zehntausende Fans werden erwartet, wenn der portugiesische Fußball-Superstar offiziell vorgestellt wird. Doch schon gibt es Gerüchte, die für einen Dämpfer sorgen könnten.

Denn laut einem Bericht der spanischen Zeitung "Marca" steht in dem Vertrag des 37-Jährigen eine Klausel, die dafür sorgen könnte, dass sein Einsatz für Al-Nassr nur von kurzer Dauer sein könnte. Denn diese Klausel soll Ronaldo zugestehen, doch noch einmal Champions League spielen zu können. Allerdings nur für einen speziellen Klub.

Nämlich für den Premier-League-Klub Newcastle United. Sollten es die "Elstern" in die Königsklasse schaffen, darf Ronaldo dem Bericht zufolge zurück nach England wechseln. Sein Gastspiel in Saudi-Arabien würde dann gerade einmal ein halbes Jahr dauern.

200 Millionen Euro pro Saison

Newcastle United gehört seit Oktober 2021 einem saudischem Konsortium, hinter dem zu 80 Prozent der Staatsfonds Saudi-Arabiens steckt. Der Klub ging für etwa 350 Millionen Euro an die Investoren, die Übernahme hatte im vergangenen Jahr für viel Kritik gesorgt. Seitdem hat sich der damals Tabellen-19. auch mithilfe vieler Millionen Euro sportlich stark verbessert.

Aktuell steht Newcastle auf dem dritten Tabellenplatz, hinter dem FC Arsenal und Manchester City. Die ersten vier Plätze der Premier League erlauben die Teilnahme an der europäischen Königsklasse.

Ronaldo war nach wochenlangen Gerüchten zu Al-Nassr gewechselt, nachdem er bei Manchester United einen unrühmlichen Abgang hatte. Mit seiner Reservistenrolle im Team von Erik ten Hag wollte er sich nicht zufriedengeben. Der Portugiese spielt damit ab sofort in einem Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen international angeprangert wird. In Saudi-Arabien soll der alternde Weltstar Medienberichten zufolge inklusive Werbeeinnahmen etwa 200 Millionen Euro pro Saison erhalten. Unterschrieben hat er für zweieinhalb Jahre.

Die Champions League und Ronaldo - das ist eine Erfolgsstory. Schon fünfmal gewann er die Trophäe, einmal mit Manchester United und viermal mit Real Madrid. Mit 183 Einsätzen ist er Rekordspieler der Königsklasse, 140 Treffer machen ihn zudem zum Rekordtorschützen.