Manchester United muss nach zuletzt vier Siegen einen herben Dämpfer hinnehmen. Der Premier-League-Klub patzt zum Auftakt der Europa League. Auch, weil Cristiano Ronaldo nur aus dem Abseits trifft - und eine weitere Chance in die Mauer setzt.

Cristiano Ronaldo hatte keine große Lust auf die Europa League - und wurde zum Auftakt dann auch nicht glücklich. Der Portugiese verlor mit Manchester United in Gruppe E 0:1 (0:0) gegen Real Sociedad San Sebastian aus Spanien, mehr als ein Abseitstor sprang für Ronaldo dabei nicht heraus. Es war ein seltener Startelfeinsatz für den bis zuletzt wechselwilligen Superstar bei United.

Ronaldo hatte bis zum Ende der Wechselfrist Anfang des Monats einen Abschied aus Manchester forciert, wurde mit zahlreichen Klubs mehr oder weniger lose in Verbindung gebracht. Dem Vernehmen nach wollte der seit Jahren an die Champions League gewöhnte Nationalspieler nicht in der Europa League auflaufen, zudem soll es Unstimmigkeiten mit dem neuen Coach Erik ten Hag gegeben haben.

Nach vier Siegen in der Premier League wechselte ten Hag gleich auf sechs Positionen und brachte erstmals den von Real Madrid gekommenen Casemiro und Ronaldo in der Startelf. Der portugiesische Starspieler traf in der 36. Minute per Kopf ins Tor, doch wegen Abseits zählte der Treffer nicht. Neben seinem Abseitstor hatte er in der Schlussphase noch eine gute Freistoßchance, doch der Portugiese drosch den Ball von halblinks aus 20 Metern nur in die Mauer. San Sebastians Brais Mendez (59.) entschied daher das Spiel per Handelfmeter.

Beide Teams liefen wegen des Todes der Queen mit Trauerflor auf. Das Spiel begann erst nach einer Schweigeminute.

Ex-Gladbacher entscheidet Spiel für seine AS

Der deutsche Torwart Alexander Nübel feierte indes mit der AS Monaco einen Sieg zum Start der Gruppe H. Bei Roter Stern Belgrad gewann die Mannschaft aus dem Fürstentum mit 1:0 (0:0), der frühere Mönchengladbacher Breel Embolo (74.) traf per Foulelfmeter entscheidend.

Den eindrucksvollsten Sieg fuhr Lazio Rom ein, in Gruppe F gewannen die Italiener gegen Feyenoord Rotterdam 4:2 (3:0). Erst spät fanden die Niederländer ins Spiel. Dynamo Kiew, das trotz des Krieges in der Heimat nur knapp den Einzug in die Champions League verpasst hatte, startete mit einer knappen Niederlage in die Europa League. Die Ukrainer unterlagen in Gruppe B bei Fenerbahce Istanbul 1:2 (0:1).