Aus Sicht von Sportdirektor Hasan Salihamidzic ist die Diskussion mit Trainer Hansi Flick über Winter-Neuzugänge beim FC Bayern beendet. "Das Thema ist für mich durch. Und für Hansi meinem Eindruck nach auch." Nicht geklärt ist weiterhin die Frage, ob sich im Münchner Kader noch etwas tut.

Hasan Salihamidzic hat Wintertransfers beim FC Bayern wegen der angespannten Personalsituation nicht komplett ausgeschlossen. Man müsse in so einer Phase besonders eng zusammenstehen und gemeinsam überlegen, was das Beste ist, sagte der Sportdirektor der Münchner der "Bild am Sonntag". "Oft ergeben sich dann Lösungen, die man nicht auf dem Zettel hatte: zum Beispiel junge Spieler, die ins kalte Wasser geworfen werden und überraschen, oder auch Positionswechsel, die so nicht vorgesehen waren, aber funktionieren. Oder ein Transfer. Wir müssen sehen." In der Hinrunde der Fußball-Bundesliga hatten sich so etwa der Kanadier Alphonso Davies als Linksverteidiger oder das niederländische Sturm-Talent Joshua Zirkzee als Spielentscheider in den Vordergrund gespielt.

An eine mögliche Verpflichtung neuer Spieler bis Ende Januar knüpfte Salihamidzic Bedingungen. "Der finanzielle Rahmen muss passen und - noch wichtiger - die Qualität des Spielers muss stimmen", sagte er: "Unsere Mannschaft sinnvoll zu verstärken ist nicht leicht. Außerdem ist der Transfermarkt im Winter dünn." Zuletzt hatte Trainer Hansi Flick in der "Süddeutschen Zeitung" mindestens zwei Spieler als notwendige Verstärkung des derzeit verletzungsgeplagten Kaders verlangt. Für höchste Ziele und eben Titelgewinne, die Flick als Ambition gerne mitträgt, brauche man jedoch "auch einen Kader, der in der Tiefe genügend Substanz und Qualität besitzt".

Der 54-Jährige sieht auf der Position des Rechtsverteidigers und auf den offensiven Außenbahnen Bedarf. Eine Verpflichtung des im Sommer heftig umworbenen Nationalspielers Leroy Sané von Manchester City, der nach seinem Kreuzbandriss gerade wieder ins Training eingestiegen ist, ist aktuell kein Thema. Das erklärte der Sportdirektor Salihamidzic im Trainingslager in Doha. Der FC Bayern brauche in der jetzigen Situation Spieler, die sofort weiterhelfen würden. Das ist bei dem Außenstürmer nicht der Fall. Er selbst hatte am Samstag via Instagram verkündet, dass er noch "einen weiten Weg" zu gehen habe. Der offenbar ebenfalls umworbene Rechtsverteidiger Benjamin Henrichs vom AS Monaco soll einen Wechsel zum Tabellenführer RB Leipzig vorziehen.

Erneut Redebedarf nach peinlicher Pleite

Salihamidzic zeigte zwar Verständnis für die Forderungen, tadelte den Bayern-Coach allerdings auch für sein öffentliches Vorpreschen. "Ich war überrascht über das mediale Betreiben der Kaderplanung. Davon bin ich kein Freund", sagte der 43-Jährige. Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden aufgrund der Personaldebatte bestritt er jedoch erneut. "Das Thema ist für mich durch. Und für Hansi meinem Eindruck nach auch", sagte Salihamidzic.

Flick hatte derweil nach der peinlichen 2:5-Niederlage der Münchner im Testspiel am Samstagabend bei Zweitligist 1. FC Nürnberg weitere Gespräche mit Salihamidzic angekündigt. "Wir fahren jetzt nach Hause und werden uns nochmal zusammensetzen und die ganzen Dinge besprechen. Gemeinsam werden Hasan und ich noch einmal analysieren, was machbar ist und was nicht", sagte Flick. Gegen Nürnberg hatte er in den ersten 45 Minuten jene Elf aufgeboten, die so auch weitgehend zum Rückrundenauftakt bei Hertha BSC am kommenden Sonntag auflaufen wird.

Zur Pause wechselte Flick komplett durch - und der Nachwuchs ging dann krachend unter. "Das Spiel hatte andere Vorzeichen. Wir haben ein intensives Trainingslager hinter uns und einen langen Rückflug. Aber klar: Mit dem Ergebnis kann ich nicht zufrieden sein", analysierte der Trainer. "In der ersten Halbzeit habe ich einiges gesehen, was mir gefallen hat, aber auch das eine oder andere, was mir nicht gefallen hat. In der zweiten Halbzeit waren wir dann einen Ticken überfordert." Einen Zusatz machte Flick noch: "Wichtig war für mich, dass sich kein Spieler verletzt hat."

