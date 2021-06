Es könnte das Ende einer sehr langen Transfergeschichte sein. Der Wechsel von Jadon Sancho aus der Fußball-Bundesliga in die englische Premier League nimmt offenbar Form an. Medienberichten zufolge sollen Borussia Dortmund und Manchester United sich bei der Ablösesumme einig sein.

Der Wechsel des englischen Fußball-Nationalspielers Jadon Sancho von Borussia Dortmund zu Manchester United steht laut Medienberichten unmittelbar bevor. Die Klubs haben sich demnach auf die Ablösesumme geeinigt, das meldeten Sky und die "Bild"-Zeitung. Unterschrieben sei der Deal noch nicht, dies könne aber "schon am Donnerstag" passieren.

Der englische Rekordmeister zahle für den Außenbahnspieler demnach 85 Millionen Euro an den BVB, laut "Bild"-Zeitung könne die Ablöse inklusive Bonuszahlungen in den kommenden Jahren auf bis zu 95 Millionen Euro steigen. Sancho soll in Manchester einen Fünfjahresvertrag erhalten. Als möglicher Nachfolger wird der 22-jährige Niederländer Donyell Malen von der PSV Eindhoven gehandelt.

Einer der teuersten Transfers der Bundesliga-Geschichte?

Der Transfer des 21-Jährige wäre damit einer der teuersten in der Bundesliga-Geschichte. Die 100-Millionen-Grenze knackten nur der Franzose Ousmane Dembele, der 2017 für 105 Mio. Euro (plus Boni bis 42 Millionen) vom BVB zum FC Barcelona wechselte, sowie Kai Havertz. Der Nationalspieler wurde im vergangenen Sommer für 100 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea transferiert.

Mit United soll sich Sancho schon länger einig gewesen sein. Der 21-Jährige, der 2017 für etwa 7,5 Millionen Euro von Manchester City nach Dortmund wechselte, hatte noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 beim BVB. Seit Mitte Juni wird offenbar intensiver über einen Wechsel verhandelt, die Dortmunder wollten Sancho dabei auf keinen Fall unter Wert abgeben. Erste Offerten der Briten für Sancho, die unter 80 Mio. Euro gelegen haben sollen, lehnte der BVB ab.

In der Bundesliga gelangen Sancho in 104 Spielen 38 Treffer, dazu gab er 51 Torvorlagen. Bei der EM-Endrunde kam Sancho bislang allerdings nur wenige Minuten zum Einsatz, auch den Sieg gegen Deutschland im Achtelfinale (2:0) errang England ohne Sanchos Hilfe.