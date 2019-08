Schalkes Aufsichtsratsboss Tönnies steht nach seinen umstrittenen Äußerungen in der Kritik. Der Ehrenrat des Fußball-Bundesligisten hält ihm aber die Treue, wirft ihn nicht aus dem Verein. Tönnies muss sein Amt aber für drei Monate ruhen lassen.

Clemens Tönnies wird nach seinen rassistischen Äußerungen sein Amt als Vorsitzender des Aufsichtsrats von Schalke 04 für drei Monate ruhen lassen. Um einen Ausschluss aus dem Verein kam der 63-Jährige somit herum. Das war das Ergebnis einer mehrstündigen Sitzung des Ehrenrats des Fußball-Bundesligisten.

Das fünfköpfige Gremium kam zu dem Schluss, dass der erhobene Vorwurf des Rassismus "unbegründet" sei. Vorzuwerfen sei ihm allerdings, "gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben." Tönnies habe "ein weiteres Mal sein Bedauern zum Ausdruck gebracht", hieß es in einer Mitteilung. Tönnies werde sein Amt drei Monate lang ruhen lassen und danach seine Tätigkeit im Aufsichtsrat wieder aufnehmen.

Tönnies hatte am Donnerstag vergangener Woche bei der Festveranstaltung zum "Tag des Handwerks" in Paderborn eine Rede zum Thema "Unternehmertum mit Verantwortung - Wege in die Zukunft der Lebensmittelerzeugung" gehalten. Der Schalke-Boss empfahl dabei die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika und sagte: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Es folgte vergangenen Freitag eine öffentliche Entschuldigung von Tönnies, dennoch gab es harsche Kritik an dem milliardenschweren Unternehmer aus Rheda-Wiedenbrück.