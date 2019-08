Auch in dieser Saison gibt es Streit über das Thema Handspiel - obwohl die Regel reformiert wurde. Am Wochenende ärgern sich vor allem die Schalker. Der Paderborner Trainer trägt sich derweil mit einem Wutausbruch in die Bundesliga-Annalen ein.

Von den zahlreichen Regeländerungen, die zu Saisonbeginn in Kraft getreten sind, waren an die neue Handspielregel besonders viele Erwartungen geknüpft. Klarer, eindeutiger und berechenbarer sollte sie sein, von den Schiedsrichtern gleichmäßiger auszulegen und von den Video-Assistenten im Bedarfsfall besser zu überprüfen. Nicht mehr die – oft sehr schwierig zu beurteilende – Absicht steht nun im Mittelpunkt der Frage, wann ein Handspiel strafbar ist, sondern die einfacher festzustellende Armhaltung. Der Kriterienkatalog orientiert sich also stärker an messbaren Faktoren als vorher. Das klingt gut, und dennoch war von vornherein klar: Einen Graubereich und damit einen Ermessensspielraum würde es weiterhin geben, eine hitzige Diskussion über die Bewertung mancher Handspiele zwangsläufig ebenfalls. Trotz Video-Assistent.

"Collinas Erben" - das ist Deutschlands einziger Schiedsrichter-Podcast, gegründet und betrieben von Klaas Reese und Alex Feuerherdt. Er beschäftigt sich mit den Fußballregeln, den Entscheidungen der Unparteiischen sowie mit den Hintergründen und Untiefen der Schiedsrichterei. "Collinas Erben" schreiben jeden Montag auf n-tv.de über die Schiedsrichterleistungen des Bundesligaspieltags. Unser Autor Alex Feuerherdt ist seit 1985 Schiedsrichter und leitete Spiele bis zur Oberliga. Er ist verantwortlich für die Aus- und Fortbildung in Köln, Schiedsrichterbeobachter im im Bereich des DFB und arbeitet als Lektor und freier Publizist.

Gleich am zweiten Bundesliga-Spieltag kam es zu solchen Debatten, vor allem beim Spiel des FC Schalke 04 gegen den FC Bayern München (0:3). Zweimal forderten die Gastgeber bei Schiedsrichter Marco Fritz vehement einen Strafstoß, nämlich nach den Handspielen von Benjamin Pavard in der 56. Minute und von Ivan Perišić sieben Minuten später. Beide Male konnte sich der Unparteiische jedoch nicht zu einem Pfiff durchringen, und sein Video-Assistent Bastian Dankert hielt das zumindest nicht für klar und offensichtlich falsch. Es kam deshalb zu keinem On-Field-Review, was den Schalker Trainer David Wagner ärgerte: "Ich bin auf die Erklärung gespannt, weil ich es gerne verstehen würde", sagte er nach der Partie.

Referee Fritz tat ihm den Gefallen via "Aktuelles Sportstudio". Unabsichtlich sei Pavards Handspiel gewesen, sagte er in der ZDF-Sendung. Matija Nastasić hatte dem Münchner Verteidiger die Kugel aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm geköpft, Pavard befand sich dabei mit dem Rücken zum Ball, konnte ihn also nicht sehen. Lutz Michael Fröhlich, der sportliche Leiter der Bundesliga-Schiedsrichter, stützte Fritz‘ Entscheidung: Der Spieler habe sich in einer natürlichen Drehbewegung befunden und zudem keine klare Orientierung zum Ball gehabt, sagte er bei "Sport1". Deshalb könne man "schon dafür Verständnis haben, dass der Schiedsrichter diesen Vorgang am Ende als nicht strafbar einordnet".

Fröhlichs leise Kritik am Video-Assistenten

Anders liegt für ihn der Fall bei Perišić. Der Neuzugang des FC Bayern habe sich bei einem Freistoß für Schalke in Tornähe "schon deutlich zum Ball" orientiert und seinen Arm "etwas in dessen Richtung" geführt, so Fröhlich. Der Arm stand dabei unter Spannung, was gemeinhin ein Indiz dafür ist, dass der Ball bewusst abgelenkt oder aufgehalten werden soll. Nach Auffassung von Schiedsrichter Marco Fritz war er jedoch "nicht abgespreizt", sondern eng am Körper. Dennoch würde er in beiden Fällen nun "wahrscheinlich anders entscheiden", sagte der Referee dem ZDF nach dem Betrachten der Szenen. Er könne aber nachvollziehen, dass der Video-Assistent ihm jeweils kein Review empfahl, "weil es keine hundertprozentige Fehlentscheidung von mir war".

Lutz Michael Fröhlich fand derweil: "Am besten wäre es gewesen, bezogen auf die Überzeugungskraft und Außenwirkung, wenn sich der Schiedsrichter zu beiden Situationen selbst noch ein Bild gemacht hätte." Das war eine dezente Kritik an Video-Assistent Dankert, dessen Verzicht auf einen Eingriff zumindest bei Perišićs Handspiel schwer zu verstehen ist, auch deshalb, weil der Ball für den Münchner, der sich in der Abwehrmauer befand, keineswegs überraschend kam. Bei Pavard hingegen zeigt sich: Selbst wenn der Arm ausgestreckt wird, kann es bisweilen Argumente dafür geben, ein Handspiel nicht zu ahnden. Denn will man wirklich einen Spieler dafür bestrafen, dass er am Hinterkopf keine Augen hat und seine Arme für eine normale Bewegung benutzt?

Was sonst noch wichtig war: