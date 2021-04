Mit dem Trainer Hansi Flick erlebt der FC Bayern die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Insgesamt sechs Titel räumen die Münchner ab, darunter auch der Gewinn der Champions League. Auch zum Abschied der laufenden Saison wird es noch einen Titel geben. Den insgesamt siebten in anderthalb Jahren als Chefcoach.

Die Freude beim FC Bayern ist groß. Mit Julian Nagelsmann bekommt der Rekordmeister seine Wunschlösung für die Nachfolge von Hansi Flick. Der verlässt den Klub auf eigenen Wunsch nach zwei gemeinsamen Jahren zum Saisonende. Anderthalb Jahre war er Chefcoach. Und das sehr erfolgreich. Sechs Titel hat er bereits eingefahren, die Meisterschaft in diesem Jahr wird sehr wahrscheinlich noch dazukommen. Diese Verdienste würdigen die Münchner nun noch einmal.

"Mein Dank gilt Hansi Flick. Mit tollem Fußball hat er den FC Bayern zu großartigen Erfolgen geführt", sagte der kommende Klubchef Oliver Kahn in einer Mitteilung des Klubs zum Abschied von Flick und zur Verpflichtung von Nagelsmann. "Nun haben wir ihm seinen Wunsch erfüllt, den FC Bayern vor Vertragsende zu verlassen. Alles Gute, Hansi!"

Präsident Herbert Hainer sagt: "Ich möchte Hansi Flick im Namen des FC Bayern ausdrücklich danken. Er hat unsere Mannschaft im Jahr 2019 in einer schwierigen Phase übernommen und danach sechs Titel gewonnen, der siebte folgt hoffentlich demnächst. Er wird immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des FC Bayern haben. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft."

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidžić, mit dem Flick wegen der Kaderpolitik dauerhaft über Kreuz lag, findet versöhnliche Worte zum Abschied: "Bei Hansi Flick möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Nachdem er vor gut eineinhalb Jahren das Amt des Cheftrainers übernommen hat, haben wir zahlreiche Siege und Titel gefeiert, das Triple im Jahr 2020 war dabei der Höhepunkt. Diese Erfolge werden mit seinem Namen verbunden bleiben. Ich wünsche ihm alles Gute auf seinem weiteren Weg."

Und was sagt der Trainer? "Für mich werden die vergangenen zwei Jahre unvergesslich bleiben. Die Emotionen, die Siege, die Titel, aber auch die tägliche Arbeit auf dem Platz hat mir sehr viel Spaß gemacht - es war eine herausragende Zeit. Erfolg hat man nur gemeinsam! Ein Trainer ist nichts ohne sein Team und ich hatte das Glück, hier in München auf fantastische Spieler zu treffen und auf einen Staff und ein Trainerteam das Unglaubliches geleistet hat. Danke, Jungs, danke Kathleen!", wird Flick in der Bayern-Meldung zitiert.

"Ein besonderer Dank geht auch an Präsident Herbert Hainer, sowie an den gesamten Vorstand um Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diese großartige Mannschaft zu trainieren. Ein Wermutstropfen bleibt: Die größten Erfolge in dieser Zeit konnten wir nicht mit den Fans feiern. Ich habe sie in jedem Spiel vermisst. Für die Zukunft wünsche ich der FC Bayern-Familie nur das Allerbeste. Es ist keine Floskel, wenn ich sage: Es war mir eine sehr große Ehre!" Na dann, Servus Hansi!