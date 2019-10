Auch nach der Länderspiele verliert der VfB Stuttgart. Der Aufstiegsaspirant verpasst durch die zweite Heimpleite nacheinander den vorübergehenden Sprung an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga. Der Karlsruher SC gleicht beim VfL Bochum in letzter Sekunde aus, der VfL Osnabrück ärgert Hannover 96.

VfB Stuttgart - Holstein Kiel 0:1 (0:0)

Aufstiegsfavorit VfB Stuttgart rutscht in der 2. Fußball-Bundesliga in die erste Krise der Saison. Die Schwaben verloren nach ihrer Heimniederlage vor der Länderspielpause gegen den SV Wehen Wiesbaden auch gegen Holstein Kiel zu Hause mit 0:1 (0:0).

104 Sekunden vor dem Siegtor der Gäste durch Lee Jae Sung (55.) hatte Ex-Nationalspieler Holger Badstuber beim VfB wegen eines taktischen Foulspiels die Gelb-Rote Karte gesehen. Stuttgart könnte nach der Pleite gegen den Ex-Verein seines Trainers Tim Walter am Montag beim Topspiel von Arminia Bielefeld gegen den Hamburger SV (20.30 Uhr/Sky und im Liveticker auf n-tv.de) auf den dritten Tabellenplatz abrutschen. Danach geht es in Liga und Pokal innerhalb von drei Tagen zweimal gegen den HSV. Stuttgart bemühte sich gegen Kiel vor 54.176 Zuschauern, vergab jedoch die wenigen guten Torchancen. Silas Wamangituka traf nur die Unterkante der Querlatte (36.).

VfL Bochum - Karlsruher SC 3:3 (3:2)

Anton Fink hat dem Karlsruher SC in einem turbulenten Spiel beim VfL Bochum einen Punkt gerettet. In ersten Minute der Nachspielzeit traf der erst sechzig Sekunden zuvor eingewechselte Stürmer zum 3:3 (2:3) für die gut 70 Minuten in Unterzahl spielenden Badener. Alle anderen Tore sowie der Platzverweis nach Gelb-Roter Karte gegen Karlsruhes Lukas Fröde (17. Minute) geschahen in der ersten halben Stunde. Die Bochumer Saulo Decarli (10.) und Danny Blum (29./Foulelfmeter) glichen zweimal eine Gäste-Führung durch Philipp Hofmann (8.) und Kyoung-Rok Choi (21.) aus. Cristian Gamboa (31.) staubte nur zwei Minuten nach dem 2:2 zum vermeintlichen Siegtreffer Bochums ab.

Nach der Pause hielt Bochums Torhüter Manuel Riemann noch einen von Marc Lorenz geschossenen zweifelhaften Foulelfmeter (49.). Der KSC haderte mit einigen Entscheidungen von Schiedsrichter Nicolas Winter. Beim Platzverweis habe dieser ein vermeintliches hämisches Klatschen von Fröde missverstanden. Allerdings hatten die Gäste beim späten Ausgleich auch Glück, als Winter eine vermeintliche passive Abseitsstellung nicht als solche erkannte.

Hannover 96 - VfL Osnabrück 0:0

Hannover 96 kommt einfach nicht richtig in Tritt. Die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka kam im Niedersachsen-Duell gegen den VfL Osnabrück nicht über ein 0:0 hinaus. Statt um die Aufstiegsplätze mitzuspielen, droht dem Erstliga-Absteiger mit nur zwölf Punkten nun immer mehr eine Saison im Mittelmaß oder sogar im Abstiegskampf. Mit diesen Tabellenregionen kann der VfL als Liga-Neuling deutlich besser leben. Das Team von Coach Daniel Thioune, der beim letzten Duell der beiden Clubs im Februar 2001 noch als Spieler dabei war, holte nach zwei Niederlagen vor 37.600 Zuschauern einen wichtigen Auswärtspunkt.

In einer munteren Partie hatten die 96er die ersten Chancen. Der agile Cedric Teuchert scheiterte dreimal an VfL-Torwart Philipp Kühn (8./26./87.), Hendrik Weydandt erwischte einen Ball zunächst nicht richtig (10.) und traf dann per Kopf nur den Pfosten (26.). Doch auch der VfL war gefährlich: Kevin Friesenbichler schoss freistehend aber genau auf Hannovers Keeper Ron-Robert Zieler (23.), der auch gegen Anas Ouahim zur Stelle war (64.). Beide Mannschaften lieferten sich packende Zweikämpfe. Neben den starken Torhütern machten aber auch Ungenauigkeiten und technische Fehler immer wieder aussichtsreiche Situationen zunichte.