Der FC Valencia ist vor Jahren ein europäischer Spitzenklub, im Champions-League-Finale 2001 unterliegt er dem FC Bayern München erst im Elfmeterschießen. Heute ist die Realität eine ganz andere. Die Fans haben einen Schuldigen am Zustand des Klubs ausgemacht - und wollen ihn loswerden.

Tausende Menschen haben gegen den Besitzer des spanischen Fußball-Traditionsklubs FC Valencia protestiert. Bei einem Marsch zum Mestalla-Stadion forderten die Demonstranten den Weggang des aus Singapur stammenden milliardenschweren Magnaten Peter Lim. Sie skandierten Slogans wie "Lim, Du Gauner, verlasse Mestalla" und trugen Plakate mit Aufschriften wie "Würde für den FC Valencia" und "Lim go home!". Die spanische Sportzeitung "Marca" schrieb pathetisch: "Ein Protest, der um die Welt gehen wird. Die Fans von Valencia organisierten die größte Demonstration seit Menschengedenken, um die Würde des Klubs wiederherzustellen."

Ganz so gewaltig war der Protest dann doch nicht, beeindruckend aber allemal: Die Regionalzeitung "Las Provincias" und andere Medien schätzten die Zahl der Teilnehmer übereinstimmend auf mindestens 15.000. Unter den Demonstranten, die den Verkehr im Zentrum der drittgrößten Stadt Spaniens mit ihrem Protest teilweise lahmlegten, waren zahlreiche bekannte Politiker, Schauspieler und auch Klub-Idole wie etwa der frühere spanische Nationaltorwart Santiago Cañizares. "Hoffentlich hört Lim unsere Botschaft", sagte er.

Der einstige Topklub der Primera División ist seit der Übernahme durch Lims Unternehmen Mériton Holdings Limited im Jahr 2014 häufig in der unteren Tabellenhälfte zu finden. Dem 68-Jährigen, der 82 Prozent des Aktienkapitals der Stiftung "Fundación Valencia CF" hält, wird aber in erster Linie eine jahrelange Misswirtschaft mit Verlusten von insgesamt ca. 100 Millionen Euro vorgeworfen.

Kompagnon von Cristiano Ronaldo

Zudem hat Lim bis heute sein Versprechen nicht erfüllt, die seit 2011 stillgelegten Bauarbeiten des neuen Stadions wieder aufzunehmen. Der Streit um das Stadion ist inzwischen zum Politikum geworden. Der Ministerpräsident der Region Valencia, Ximo Puig, sagte unter dem Eindruck der Proteste, er hoffe, sich bald mit Lim treffen zu können. Das Vermögen des erfolgreichen Börsen-Investors und Fischersohnes Lim wird von Fachmedien derzeit auf 2,4 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Beim einst ruhmreichen FC Valencia hätten "die ständige Respektlosigkeit", die Lim und seine Statthalter "an den Tag legten, hat zu einer unerträglichen sozialen Atmosphäre geführt, die sportlich in die Nähe der Abstiegsplätze und wirtschaftlich zu den schlechtesten Zahlen der Geschichte geführt" habe, wütete "Marca".

Lim ist im Fußball nicht nur beim FC Valencia engagiert: Wie "Marca" schreibt, ist Lims Unternehmen Mint Media seit einigen Jahren schon Eigentümer und Verwalter der Bildrechte von Superstar Cristiano Ronaldo, abgesehen von denen, die von dem Verein, für den er gerade spielt, generiert werden. Erst im Oktober hatten Lim und der Portugiese in Diensten von Manchester United ein gemeinsames Unternehmen namens ZujuGP angekündigt. Dabei soll es sich um eine Plattform handeln, die Fußball, Technologie und Kommunikation vereinen soll. "Sie werden Fußball nie wieder auf die gleiche Weise sehen", hieß es in einer Erklärung des Unternehmens. Für die Fans des FC Valencia muss das wie ein Versprechen klingen: So, wie sie ihren Verein derzeit erleben, wollen sie ihn nicht mehr sehen.