Weltmeister, fünffacher Champions-League-Sieger, bewundert in Spanien und Legende in einem der größten Klubs der Welt: Toni Kroos ist der größte deutsche Fußballprofi seiner Generation. Mindestens ein Jahr wird er noch spielen. Das Ende ist in Sicht - und der 33-Jährige hat noch ein großes Ziel.

Toni Kroos will seine Fußball-Karriere nicht unnötig in die Länge ziehen. Es gebe "ja das eine oder andere Negativ-Beispiel, weil man einfach nicht loslassen kann vom Fußball", sagte der Weltmeister von 2014 im Gespräch mit RTL und ntv: "Wenn man dann nicht mehr der Spieler ist, den eigentlich die Leute im Kopf haben." Er wolle "eben nicht, dass das bei mir passiert", deshalb sei sein Anspruch, irgendwann "auf einem wirklich guten Niveau" aufzuhören. Kroos hatte seinen auslaufenden Vertrag beim spanischen Spitzenklub Real Madrid kürzlich um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 verlängert.

Er habe "das Gefühl gehabt, dass diese Saison genauso gut gelaufen ist wie letzten neun Saisons in Madrid", erklärte der 33-Jährige: "Warum soll das nicht auch die nächste Saison auch so gut gehen? Und dazu kommt, dass es nach wie vor Spaß macht." Seine Frau Jessica habe ihm bei der Entscheidung keine Vorgaben gemacht, verriet der frühere Bundesligaprofi von Bayern München und Bayer Leverkusen: "'Mach, was du willst', hat sie mir gesagt, und daran habe ich mich gehalten."

"Wunderbares Jahrzehnt in Weiß"

Beweisen muss Kroos natürlich längst niemandem mehr etwas: 2014 führte er Deutschland zum Weltmeistertitel, mit dem FC Bayern München und Real Madrid gewann Deutschlands höchstdekorierter Fußballprofi fünfmal die Champions League, jeweils dreimal wurde er in Deutschland und Spanien Meister. Bei Real Madrid stieg der Mittelfeldspieler, der in Deutschland zu oft zu kritisch gesehen wurde, zur Legende auf, in Spanien wird er verehrt. "Er hat immer deutlich gemacht, dass seine Zukunft bei Real Madrid oder im Ruhestand liegt", schrieb die spanische Sportzeitung "Marca" jüngst in einer Würdigung, "denn er hat nie die Möglichkeit in Betracht gezogen, in sportlich zweitrangige, aber finanziell reizvolle Länder wie die USA oder Saudi-Arabien auszuwandern."

Kroos sei "Teil des wohl ikonischsten Mittelfelds in der Geschichte von Real Madrid, einem Mittelfeld aus ihm, Luka Modrić und Casemiro, das das Rückgrat der Mannschaft bildete, die zwischen 2014 und 2018 die Champions League dominierte." Der Brasilianer Casemiro hat den Klub inzwischen in Richtung Premier League verlassen, im Mittelfeld von Real Madrid ist ein Generationenwechsel im Gange. Junge Spieler wie Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni und Jude Bellingham werden die große Generation um Kroos und Weltfußballer Luka Modrić ablösen. "Die Betreuung dieser neuen Generation", schrieb "Marca", werde "Kroos' letzter Dienst an der Mannschaft nach einem wunderbaren Jahrzehnt in Weiß sein."