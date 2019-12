Dele Alli trifft schließlich zum verdienten Sieg gegen Brighton and Hove Albion.

Zum Auftakt des Boxing Days hat Tottenham Hotspur gerade so einen erneuten Rückschlag abgewendet. Das Team von José Mourinho siegt in der Premier League nach einer Aufholjagd gegen den Außenseiter - und schiebt sich an die Champions-League-Plätze heran.

Tottenham Hotspur hat zum Auftakt des Boxing Days den Anschluss an die Champions-League-Plätze in der englischen Premier League hergestellt. Die Mannschaft von Teammanager José Mourinho gewann gegen Brighton and Hove Albion trotz eines Pausenrückstandes 2:1 (0:1) und rückte zumindest vorübergehend auf Rang fünf vor. Die Konkurrenz kann im Laufe des zweiten Weihnachtstages allerdings nachziehen.

Spurs-Torjäger Harry Kane traf bei Regen in der 24. Minute zur vermeintlichen Führung, stand aber hauchdünn im Abseits. Auf der anderen Seite köpfte Adam Webster für den Tabellen-13. einen Freistoß des früheren Ingolstädters Pascal Groß ein (37.). Tottenham, im Achtelfinale der Champions League Gegner von RB Leipzig, kam durch Kane zum Ausgleich (53.), nachdem die Gäste mit einem missglückten Klärungsversuch unfreiwillig die Vorlage lieferten. Dele Alli traf nach schöner Kombination zum verdienten Sieg (72.).