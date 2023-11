Zwei Platzverweise und zahlreiche VAR-Eingriffe machen aus dem Londoner Derby zwischen den Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea ein wildes Spiel. Es fallen fünf Tore, drei davon in den insgesamt 21 Minuten Nachspielzeit.

In einem turbulenten Londoner Stadtderby hat Tottenham Hotspur mit der ersten Saisonpleite die Rückkehr an die Tabellenspitze der englischen Premier League verpasst. Die Spurs verloren nach zwei Platzverweisen, vielen VAR-Entscheidungen und insgesamt 21 Minuten Nachspielzeit gegen den FC Chelsea 1:4 (1:1). Mit 26 Punkten liegt Tottenham damit einen Zähler hinter Titelverteidiger Manchester City. Beim FC Chelsea, der Tabellenzehnter ist, feierte Trainer Mauricio Pochettino eine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Argentinier war von 2014 bis 2019 Trainer der Spurs, die er damals sogar ins Champions-League-Finale führte.

Nach dem frühen Führungstreffer der Gastgeber durch Dejan Kulusevski (6.) ging es drunter und drüber. Erst wurden zwei Tore von Chelsea vom Video-Schiedsrichter wegen Handspiels und Abseitsstellung einkassiert. Dafür schaltete sich der VAR aber auch bei einem überharten Foul von Tottenhams Cristian Romero im Strafraum ein, wofür der Argentinier die Rote Karte sah (33.). Cole Palmer verwandelte den Elfmeter zum Ausgleich (35.). "Ich fand, wir haben sehr gut angefangen, ein tolles Tor geschossen, dann waren wir nur Zentimeter von einem zweiten Tor entfernt, aber es war Abseits", rekapitulierte Spurs-Coach Ange Postecoglou die Anfangsphase. "Dann geriet das Spiel außer Kontrolle, es passierte viel, was dazu führte, dass das Spiel nicht mehr den Parametern entsprach, die wir spielen wollen."

Denn im zweiten Durchgang kam es noch schlimmer für die Gastgeber, als Destiny Udogie die Gelb-Rote Karte sah (55.). Mit zwei Mann in Überzahl gelang Chelsea durch Nicolas Jackson das Führungstor (75.). Die Spurs gaben aber nicht auf, kamen noch zu einem Abseitstor und zwei Riesenchancen. Der Ausgleich wollte aber in der neunminütigen Nachspielzeit - bereits im ersten Durchgang wurden zwölf Minuten draufgepackt - nicht mehr fallen. Stattdessen machte Jackson bei zwei Kontern alles klar (90.+4 und 90.+7). "Ich bin sehr stolz auf den Einsatz, den Willen, die Entschlossenheit und den Wunsch der Spieler, etwas aus dem Spiel mitzunehmen", sagte Postecoglou. Es nutzte nur nichts.