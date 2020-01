Mit der Meisterschaft hat der FC Chelsea in der englischen Premier League nichts zu tun. Aber die Londoner wollen auch nächstes Jahr Champions League spielen. Dafür brauchen sie Siege, aber ein spektakulärer Treffer von Brighton & Hove Albion macht ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Der Mittelklasseklub Brighton & Hove Albion hat den FC Chelsea im Kampf um die Champions-League-Plätze geärgert: Der Tabellenvierzehnte der englischen Premier League knöpfte den Londonern vor heimischer Kulisse am Neujahrstag ein Unentschieden ab. Die Mannschaft von Nationalspieler Antonio Rüdiger, die im Achtelfinale der Königsklasse auf den FC Bayern München trifft, kam nur zu einem 1:1 (1:0). In der Tabelle bleibt Chelsea damit nach dem 21. Spieltag vorerst Vierter.

Der spanische Verteidiger Cesar Azpilicueta hatte den FC Chelsea in der Anfangsphase im Anschluss an eine Ecke (10.) in Führung gebracht. Kurz vor Schluss rettete ein sehenswertes Fallrückziehertor des Iraners Alireza Jahanbakhsh (84.) den Gastgebern einen Punkt.

Die Blues haben nun 36 Punkte auf dem Konto und liegen in der Tabelle fünf Punkte vor Manchester United auf Platz fünf. Spitzenreiter FC Liverpool (55) mit Teammanager Jürgen Klopp ist bereits 19 Zähler enteilt.