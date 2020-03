Die Europäische Fußball-Union setzt den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst aus. Wann die Spiele der kommenden Woche, unter anderem das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern gegen Chelsea, wiederholt werden, ist noch unklar.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hat wegen der Corona-Pandemie alle Europapokal-Spiele der kommenden Woche abgesagt. Das betrifft die verbleibenden Achtelfinal-Hinspiele der Champions League sowie die Rückspiele im Achtelfinale der Europa League. Auch Partien der Youth League fallen aus. Zudem teilte der Kontinentalverband mit, dass deshalb auch die für den 20. März angesetzte Auslosung der Viertelfinal-Duelle verschoben werden muss.

Die Absage betrifft in der Champions League den deutschen Rekordmeister Bayern München, der am Mittwoch gegen den FC Chelsea gespielt hätte. In der Europa League fallen zudem die für Donnerstag angesetzten Spiele von Bayer Leverkusen (gegen Glasgow Rangers), Eintracht Frankfurt (gegen den FC Basel) sowie dem VfL Wolfsburg (bei Schachtjor Donezk) aus.

Der wohl entscheidende Dominostein fiel am Mittag um 12.00 Uhr, als Spaniens Rekordmeister Real Madrid sein gesamtes Fußballteam, darunter auch Toni Kroos, in Quarantäne schickte. Vorausgegangen war ein positiver Test auf das Coronavirus bei einem Basketballer des Vereins, beide Teams teilen sich die Trainingseinrichtungen. Damit war wie zuvor schon in Italien das lange befürchtete Horrorszenario eines infizierten Profis Realität geworden.

Die für kommenden Dienstag angesetzten Achtelfinal-Partien zwischen Manchester City und Real Madrid sowie zwischen Juventus Turin und Olympique Lyon waren bereits am Donnerstag abgesagt worden. Juve-Verteidiger Daniele Rugani war positiv getestet worden. In der Europa League waren zudem bereits zwei Begegnungen mit italienischer Beteiligung ausgefallen.