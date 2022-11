Hertha BSC verabschiedet sich mit einem dringend benötigten Erfolgserlebnis in die lange Winterpause. Die Berliner gewinnen ihr letztes Spiel vor der WM mit 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Köln - und profitieren dabei auch von einem fast unmöglichen Fehlschuss und Chancenwucher Kölner.

Sargis Adamyan hat es an diesem Samstagnachmittag in die Geschichtsbücher der Fußball-Bundesliga geschafft. Künftig wird sein Name einen prominenten Platz im Kapitel "kolossalste Fehlschüsse" einnehmen. Der Stürmer des 1. FC Köln läutete mit einem schlimmen Patzer im Abschluss elf fürchterliche Minuten für sein Team ein. Mit 0:1 bei der Hertha aus Berlin in Rückstand steht der Armenier plötzlich frei und alleine vor dem Gehäuse. Der Ball kommt, Adamyan trifft ihn. Aber so unglücklich, dass er auf die Latte segelt. Aus drei Metern.

Es ist eine Szene, die an den tragischen Legenden-Moment von Mario Gomez im Trikot der Nationalmannschaft erinnert. Bei der Europameisterschaft 2008, im letzten Gruppenspiel gegen Österreich, als Deutschland um den Einzug in das Viertelfinale kämpfte, klärte der Stürmer den Ball kurz vor der Torlinie. Blöd nur: Es war die Torlinie des Gegners. Wann immer einem Spieler seither die Nerven in bester Position versagen, wird die Geschichte des Toreros nochmal ausgepackt und frisch erzählt.

Aber zurück zu Adamyan, der hätte sich gegen die Hertha selbst blitzrehabilitieren können. Zehn Minuten nach seinem Luftschuss scheiterte er allerdings erneut. Nach einer Ecke war der Ball zu ihm durchgerutscht, aber aus fünf Metern scheiterte er am starken Torwart Oliver Christensen. Berlin im Glück und Berlin strapazierte dieses Momentum noch ein paar Sekunden länger. Nach einem starken Solo schob Linton Maina das Spielgerät zart am Pfosten vorbei. Steffen Baumgart konnte es nicht fassen. Steffen Baumgart verzweifelte.

Mit 0:2 (0:1) unterlagen die Kölner den Herthanern schließlich. Die Tore erzielten Wilfried Kanga (9.) und Marco Richter (54.). Durch den Sieg verlässt die Mannschaft von Sandro Schwarz den Relegationsplatz (dort verbringt der VfB Stuttgart nun die lange WM-Pause) und zieht den taumelnden Effzeh mit rein in den Klassenkampf. Für die Baumgart-Männer hatte es danach lange nicht ausgesehen. Auch wenn im DFB-Pokal bereits in der ersten Runde Schluss war (im Elfmeterschießen gegen Zweitligst SSV Jahn Regensburg). In der Bundesliga begeisterte das Team wieder und wieder mit seinem unermüdlichen, leidenschaftlichen und ewig mutigen Fußball und auch die Europa-Reise war mitreißend, auch wenn sie bereits in der Gruppenphase endete.

Aber seit Wochen schleppt sich die verletzungsgebeutelte Mannschaft durch die Spiele. Der Kräfteverschleiß lässt sich längst nicht mehr kaschieren. Den letzten Ligaerfolg gab es am 16. Oktober, am 11. Spieltag. Damals wurde der FC Augsburg mit 3:2 niedergerungen. Seither vier Pleiten und nur noch ein Remis. Dass nun Pause ist, ist gut für die Akkus der "Geißböcke", aber schlecht für die Stimmung. Der letzte Eindruck bleibt und der Kampf um den Klassenerhalt wird nun immer mehr zum Thema für die Kölner.