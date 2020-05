In England dürfen die Fußballklubs nach der Corona-Pause wieder trainieren. Im Juni soll die Liga wieder starten, dann könnte Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool doch noch Meister werden. Allerdings hat Watfords Kapitän Troy Deeney etwas gegen die Pläne.

Gerät die Premier League noch einmal ins Wanken? Kapitän Troy Deeney vom Tabellen-17. FC Watford will weiterhin nicht trainieren oder spielen. Er hat Angst vor einer Coronainfektion. "Mein Sohn ist fünf Monate alt und hat Atembeschwerden. Ich will nicht nach Hause kommen und ihn in noch größere Gefahr bringen", erklärte Deeney.

Und seine Sorge ist offenbar berechtigt: Watford meldet ganz aktuell drei positive Tests bei einem Spieler und zwei Mitgliedern des Trainer- und Betreuerstabs. Damit sind in der englischen Fußball-Liga nun schon neun Personen in insgesamt vier Klubs mit dem Coronavirus infiziert.

"Ich habe gesagt, dass ich nicht mitmachen werde. Das hat nichts mit finanziellen Gründen zu tun", sagte Deeney bereits am Montag im Podcast "Talk The Talk". Die Teams der Premier League durften am Dienstag ins Kleingruppentraining einsteigen, Watford wollte einen Tag später folgen. Nun sind davon die drei Infizierten ausgeschlossen. Sie sollen in Quarantäne bleiben und in sieben Tagen wieder getestet werden, heißt es vom Klub.

Ian Woan (l.) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. (Foto: imago images / PA Images)

Die Infektionen sind entdeckt worden, weil alle Spieler und der gesamte Trainer- und Betreuerstab wie auch in Deutschland regelmäßig getestet wird. Für Deeney ist die Gefahr in der Kontaktsportart Fußball dennoch zu groß. "Es braucht nur eine Person in der Gruppe. Ich will das nicht nach Hause bringen", sagte der 31-Jährige. Jetzt gibt es sogar gleich drei Personen in seinem Umfeld. Ebenfalls betroffen ist der Tabellenzehnte FC Burnley. Während unbekannt ist, wer von den Infektionen betroffen ist, gab Burnley bekannt, dass Assistenz-Teammanager Ian Woan zu den Infizierten zählt. Der 52-Jährige sei symptomfrei und halte sich nun zu Hause auf.

Kopfball ja - Haarschnitt nein?

Deeney begründete seine Verweigerung im Gespräch weiter: "Ich kann erst Mittel Juli wieder einen Haarschnitt bekommen, aber ich kann schon jetzt mit 19 Leuten im Strafraum stehen und zum Kopfball hochspringen? Ich weiß nicht, ob das funktioniert." Niemand habe ihm ausreichend Informationen geben können, beklagte er weiter. Er sei sogar bereit, finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen. "Ich habe meinen Vater verloren, meine Oma, meinen Opa. Ich habe mehr oder weniger jeden verloren, der mir etwas bedeutet. Für mich ist das wichtiger als ein paar Pfund in meiner Tasche", sagte er.

Watfords Manager, Nigel Person, argumentiert sogar noch stärker gegen die Restart-Pläne der Liga: "Gott bewahre, dass wir einen Todesfall haben. Die Menschen verschließen ihre Augen vor der Bedrohung", sagte er der "Times". "Ja, wir würden es gerne wieder aufnehmen, aber es muss sicher sein. Wir sollten Vorsicht walten lassen. Möglichkeiten zu ignorieren ist töricht. Es geht darum, die Gesundheit der Menschen zu schützen."

Offenbar fand er nicht genügend Gehör, denn die Bosse der 20 Premier League-Klubs einigten sich dennoch darauf, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. Ein Restart der Liga wird aktuell für den 19. Juni angepeilt. Die Premier League pausiert wegen der Corona-Krise seit dem 13. März, bisher wurden 29 von 38 Spieltagen absolviert.

Insgesamt stehen noch 92 Spiele aus. Der FC Liverpool führt die Tabelle souverän an. Das Team von Trainer Jürgen Klopp hat 25 Punkte Vorsprung auf den Zweiten, Manchester City. Entsprechend fände der frühere BVB-Coach das Ende der Spielzeit ohne Wertung "persönlich ungerecht". Zudem ist er der Meinung, dass die Trainingszentren der Vereine "die sichersten Orte" sein werden. "Da wird sich niemand anstecken." Deeney sieht das offenbar anders.