Die Fußball-Bundesliga ist 60 Jahre alt - und produziert immer neue faszinierende Statistiken und Geschichten. Auch in der Saison 2022/23 passierten Dinge, die es zuvor noch nie gab. Es könnte nach zehn Jahren mal wieder einen neuen Deutschen Meister geben. Erinnern Sie sich an alles, was diese aufregende Spielzeit gebracht hat? Machen Sie den Test!

Zehn Jahre in Folge wurde der FC Bayern München Deutscher Fußballmeister, doch nun droht ein Ende der Serie: Ein Sieg im letzten Spiel der Saison fehlt Borussia Dortmund noch, um die Dominanz des Rekordmeisters zumindest für ein Jahr zu brechen. Dass diese Spielzeit einen neuen Titelträger hervorbringen könnte, elektrisiert die Fußballfans seit Wochen. Doch diese besondere Saison, die zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesliga von einer Weltmeisterschaft unterbrochen wurde, produzierte schon vor dem großen Finale spannende Zahlen, historische Ereignisse und unvergessliche Erinnerung.

Welches bundesligahistorische Ereignis schockierte Spieler, Fans und Verantwortliche von Borussia Dortmund am 3. Spieltag? Welche gewaltige Serie des FC Bayern endete am 7. Spieltag ganz unglamourös in Augsburg? Welches Kunststück würde Borussia Dortmund noch gelingen, wenn die Mannschaft in dieser Saison tatsächlich den Titel holt? Und wer schoss das bisher schnellste Tor der laufenden Spielzeit?

Testen Sie jetzt Ihr Wissen zur Bundesligasaison 2022/2023! Aber Vorsicht: Um hier abzuräumen, brauchen Sie auch ein solides Wissen zur Geschichte der Liga.