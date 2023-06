Erinnern Sie sich an die Fußballhelden von 1990, die Deutschland den dritten Weltmeistertitel bescherten? Und kennen Sie noch alle Spieler? Stellen Sie Ihr Wissen auf die Probe und entdecken Sie vielleicht sogar etwas Neues über die deutschen Weltmeister von Rom.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien war ein Meilenstein in der Geschichte des deutschen Fußballs. Erinnern Sie sich an den legendären Kader, der den dritten Stern für Deutschland holte? Ob Sie damals live zugeschaut haben oder ein junger Fußballfan sind, der mehr über die Helden von damals erfahren möchte - unser Quiz bietet spannende Fragen und Fakten rund um dieses unvergessliche Team!

Testen Sie Ihr Wissen über die Spieler, die Deutschland zum Sieg geführt haben. Können Sie die weniger bekannten Gesichter identifizieren? Wissen Sie, für welche Vereine sie spielten, wie viele Tore sie erzielt haben oder wer die meisten Karten kassiert hat? Es gibt so viel zu entdecken - von Matthäus über Völler und Klinsmann bis hin zu den Stars im Hintergrund.