Sport

Paderborn zerstört Leipzig-Traum: Wolfsburg frustriert H96, Fortuna funkelt

Im Niedersachsen-Duell kämpft sich der VfL Wolfsburg bei Ligarivale Hannover 96 ins Pokal-Achtelfinale. Ebenfalls dort vertreten: Erstliga-Schlusslicht Düsseldorf trotz 14-Sekunden-Schocktor gegen Ulm, Zweitligist Paderborn und die jokernde Hertha aus Berlin.

Hannover 96 - VfL Wolfsburg 0:2 (0:1)

Kein Erfolg in der Liga, kein Glück im Pokal: Bei Hannover 96 wird der Frust immer größer. Das Team von Trainer Andre Breitenreiter scheiterte in der zweiten Runde des DFB-Pokals vor eigenem Publikum mit 0:2 (0:1) am niedersächsischen Rivalen VfL Wolfsburg. Hannover fehlte in einer umkämpften Partie vor 34.000 Zuschauern die Durchschlagskraft für den Sprung ins Achtelfinale. Admir Mehmedi brachte den VfL, Pokalsieger von 2015, mit einem strammen Schuss aus spitzem Winkel unter die Latte früh in Führung (20.). Torwart Philipp Tschauner, der in der Liga nur Ersatz ist, konnte nicht mehr retten. Wout Weghorst (90.+3) machte in der Nachspielzeit alles klar und verlängerte die Hannoveraner Frustwochen. Vor der Partie hatte 96-Präsident Martin Kind in der Bild-Zeitung von einer "kritischen Situation" in seinem Klub gesprochen. Die Wölfe um Coach Bruno Labbadia sind dagegen mit der Zwischenbilanz zufrieden. Zehnter in der Liga und nun unter den besten 16 im Pokal - das passt für den letztjährigen Relegationsteilnehmer.

BSG Chemie Leipzig - SC Paderborn 0:3 (0:2)

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat seine Pokal-Pflichtaufgabe in der zweiten Runde souverän gemeistert. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gewann beim Fünftligisten BSG Chemie Leipzig mit 3:0 (2:0) und steht wie in der Vorsaison im Achtelfinale. Für den SCP trafen Babacar Gueye (18., 60.) und Kapitän Uwe Hünemeier (28.) vor 4.999 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark, in dem erstmals ein Spiel unter Flutlicht stattfand. Die vom früheren Bundesligacoach Dietmar Demuth trainierten Sachsen spielten zunächst mutig mit gegen die Gäste aus Ostwestfalen. Paderborn aber nutzte seine Torchancen schon früh in der Partie eiskalt aus. Nach einer Hereingabe von Mohamed Dräger patzte zunächst Chemie-Keeper Julien Latendresse, Sebastian Schonlau scheiterte noch an der Latte, im Nachsetzen war Gueye erfolgreich. Zehn Minuten später schlug Hünemeier per Kopf nach einer Ecke freistehend zu. Der Senegalese Gueye stand nach knapp einer Stunde nach einer scharfen Flanke abermals goldrichtig. Leipzig, das in der ersten Runde den Paderborner Liga-Rivalen Jahn Regensburg mit 2:1 besiegt hatte, musste nach der Roten Karte gegen Philipp Wendt wegen groben Foulspiels (55.) zudem lange in Unterzahl spielen.

SSV Ulm - Fortuna Düsseldorf 1:5 (1:4)

Fortuna Düsseldorf hat trotz eines kapitalen Fehlstarts eine erneute Überraschung des Pokalsiegerbesiegers SSV Ulm letztlich souverän verhindert und einen ersten kleinen Schritt aus der Krise gemacht. Das angeschlagene Bundesliga-Schlusslicht gewann das Zweitrunden-Duell beim Regionalligisten ohne Probleme mit 5:1 (4:1) und feierte nach fünf Ligapleiten in Serie im DFB-Pokal ein Erfolgserlebnis. Ardian Morina hatte Außenseiter Ulm, der in der ersten Runde sensationell Pokalsieger Eintracht Frankfurt (2:1) ausgeschaltet hatte, allerdings bereits nach rekordverdächtigen 14 (!) Sekunden in Führung gebracht. Für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel, der trotz der jüngsten Enttäuschungen eine Jobgarantie erhalten hatte, glich der zuletzt glücklose Marvin Duksch (15.) aber recht bald aus. Rouwen Hennings (32.) und der starke Dodi Lukebakio mit zwei Treffern (37. und 43.) sorgten jedoch noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Erneut Duksch (70.) traf nach dem Wechsel leistungsgerechten 5:1-Endstand. Der zweimalige Pokalsieger (1979 und 1980) aus Düsseldorf steht damit nach zuletzt fünf vergeblichen Anläufen erstmals wieder im Pokal-Achtelfinale.

SV Darmstadt - Hertha BSC 0:2 (0:0)

Hertha BSC setzt seine erfolgreiche Saison auch im Pokal fort, hatte mit dem kampfstarken Zweitligisten SV Darmstadt 98 aber lange viel Arbeit. Die Berliner gewannen in der 2. Runde letztlich mit 2:0 (0:0) dank zweiter Jokertore. Vedad Ibisevic erzielte vor 15.000 Zuschauern das 1:0 (64.) mit seinem ersten Ballkontakt, der ebenfalls eingewechselte Maximilian Mittelstädt (88.) erhöhte kurz vor Schluss zum Endstand. Damit setze sich für Hertha eine Pokal-Erfolgsserie fort: Auch die drei vorherigen Pokalspiele gegen die Lilien hatten die Hauptstädter für sich entschieden. Ebenfalls erfreulich: Nachdem Berliner Anhänger am Samstag im Dortmunder Stadion wüst randaliert hatten, blieb es während der Pokal-Begegnung auf den Rängen weitgehend friedlich. Aus beiden Fanlagern gab es allerdings Schmähungen gegen die Polizei. Schiedsrichter Robert Kampka (Mainz) pfiff die Partie mit einer Viertelstunde Verspätung an. Der Bus der Berliner war auf dem Weg zum Stadion am Böllenfalltor im Stau steckengeblieben.

Quelle: n-tv.de