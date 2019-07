Der Audi-Cup ist gerade verloren, da rückt der Transfermarkt schon wieder in den Vordergrund: Offenbar gibt es ein offizielles Bayern-Angebot an Sané und Manchester City. Zudem sollen die Bayern auch an einem Bayer-Profi dran sein.

Rund um den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München wird weiter über Neuzugänge spekuliert. Nach Informationen der "Bild" sollen die Münchner sowohl dem umworbenen Nationalspieler Leroy Sané als auch Manchester City "offizielle Angebote" vorgelegt haben. Die Bayern hatten zuletzt betont, dass sie sich zur der Personalie nicht mehr äußern wollen.

"Transfermarkt.de" brachte am Mittwochabend mit Leon Bailey von Bayer Leverkusen einen weiteren Namen ins Spiel, der aber postwendend dementiert wurde. Nach Informationen "aus dem Spielerumfeld", so schrieb das Portal, stünden die Münchner vor der Verpflichtung des Leverkuseners.

"Eigentlich bin ich für Transfers nicht zuständig", sagte Trainer Niko Kovac. Aber in diesem Fall müsse er etwas sagen. "Es ist kurios, wenn man einfach irgendwas in die Welt setzen kann und es passiert nichts", sagte der Bayern-Coach. Für solche Meldungen müsse man stichfeste Beweise haben, sagte Kovac, der mit dem FC Bayern das Finale des Audi-Cups gegen Tottenham Hotspur verloren hat.