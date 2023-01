Manchester City macht in der Premier League Boden gut. An der Stamford Bridge schlägt das Team von Trainer Pep Guardiola den FC Chelsea knapp. Die Entscheidung fällt in der zweiten Halbzeit.

Der englische Fußball-Meister Manchester City hat den Patzer von Tabellenführer Arsenal genutzt und die Lücke zum Spitzenreiter ein wenig geschlossen - diesmal aber ohne einen Treffer von Super-Torjäger Erling Haaland. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich mit 1:0 (0:0) beim FC Chelsea durch, hat auf Rang zwei aber immer noch fünf Punkte Rückstand auf Arsenal.

Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit sorgten zwei Einwechselspieler für die Entscheidung: Nach einem Pass von Jack Grealish traf Riyad Mahrez in der 64. Minute. Beide waren nach Angaben des Daten-Dienstleister Opta exakt drei Minuten und 43 Sekunden zuvor eingewechselt worden.

An der Seitenlinie ballte Guardiola die Fäuste, nachdem er sein Gesicht vorher noch im hochgekrempelten Rollkragen verstecken wollte. Auch mit einer Schlussoffensive konnte Chelsea mit dem deutschen Stürmer Kai Havertz nicht mehr ausgleichen. In der Tabelle beträgt der Rückstand von Manchester City um Ilkay Gündogan nun fünf Punkte auf den FC Arsenal, der mit 44 Zählern die Premier League anführt. Die Gunners hatten gegen Newcastle United am Dienstag 0:0 gespielt. Chelsea kommt als Zehnter auf nur 25 Punkte.