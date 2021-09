Am Flughafen in Edinburgh musste die DFB-Elf eine ungeplante Zwischenlandung machen.

Auf Island geht alles glatt. Die Nationalmannschaft gewinnt auch das dritte WM-Qualifikationsspiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. Die Rückreise hingegen wird durch eine ungeplante Zwischenlandung in Edinburgh gestört. Von dort verstreuen sich die Nationalspieler in alle Winde.

Technische Probleme. Wenn schon nicht mehr bei der deutschen Nationalmannschaft, dann am Flugzeug. Auf der Rückreise aus Island musste das Team von Hansi Flick kurzfristig einen ungeplanten Zwischenstopp im schottischen Edinburgh einlegen. "Safety first. Sichere Zwischenlandung als Vorsichtsmaßnahme", hieß es auf dem Twitter-Konto der DFB-Elf. Wenig später folgte dann ein Update: "Uns geht's gut. Sicherheitscheck an der Maschine läuft." Auf RTL/ntv.de-Anfrage teilte der DFB mit: "Keine Turbulenzen, kein medizinischer Notfall. Allen geht es gut." Es laufe nun ein Check-Protokoll an der Maschine. Das war um 9 Uhr deutscher Zeit noch nicht abgeschlossen.

Aus Edinburgh sei nun eine "individuelle Weiter- und Rückreise geplant". Eine Erleichterung für die fünf England-Profis des aktuellen Kaders. Das Chelsea-Trio Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner, Arsenal-Keeper Bernd Leno und İlkay Gündoğan, der sein Geld bei Manchester City verdient, dürfen somit auf der Insel verbleiben. Während der Rückweg des Debütanten und Salzburg-Stürmers Karim Adeyemi weiter über Deutschland führen dürfte, könnten auch Atalanta-Bergamo-Verteidiger Robin Gosens und Paris Saint-Germains Thilo Kehrer auf den Umweg Deutschland verzichten.

Ursprünglich hatte ein Direktflug die Nationalmannschaft von Reykjavik nach Frankfurt bringen sollen. Die Landung dort war für 5.50 Uhr am Morgen geplant, rund 20 Minuten nach der geplanten Landezeit vermeldete der DFB dann die Zwischenlandung in Edinburgh. Die DFB-Auswahl hatte am Mittwochabend ihre überzeugende Serie unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick fortgeführt. Mit dem ungefährdeten 4:0 (2:0) auf Island hat die Nationalelf ihren Vorsprung in der WM-Qualifikationsgruppe J auf vier Punkte ausbauen können, auch weil Verfolger Armenien gegen Fußball-Zwerg Liechtenstein nicht über ein 1:1 hinauskam. Die Tore für Deutschland erzielten Serge Gnabry, Antonio Rüdiger, Leroy Sané und Timo Werner.