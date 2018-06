Sport

"Übernehme die Verantwortung": Löw lässt Zukunft offen

Vor dem Turnier in Russland wird Fußball-Bundestrainer Löw mit einem neuen Vertrag bis 2022 ausgestattet. Alles konzentriert sich auf die Mission Titelverteidigung. Dann aber ist schon nach der Vorrunde Schluss.

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw lässt seine Zukunft nach dem historischen WM-K.o. in Russland offen. "Ich muss die Verantwortung dafür unternehmen", sagte Löw nach der Pleite im ZDF. Auf die Frage, ob er auch einen Rücktritt in Betracht ziehe, antwortete der Weltmeister-Macher von 2014: "Das ist jetzt zu früh, die Frage zu beantworten. Die Enttäuschung ist tief in mir drin. Das hätte ich mir auch so nicht vorstellen können, dass wir hier gegen Südkorea verlieren."

Der 58-Jährige hatte seinen Vertrag beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) vor der WM-Endrunde vorzeitig bis 2022 verlängert. DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte Löw in einem FAZ-Interview vor dem Spiel eine Job-Garantie ausgesprochen.

Der viermalige Weltmeister war durch ein 0:2 (0:0) in Kasan gegen Südkorea erstmals in der WM-Vorrunde gescheitert. Deutschland belegte den letzten Rang in der Gruppe F. In drei Spielen hatte das Team zweimal verloren.

Quelle: n-tv.de