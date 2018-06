Sport

Trainer-Chaos vor WM-Start: Real-Legende Hierro coacht Spanien

Nur wenige Stunden nach der überraschenden Entlassung von Nationaltrainer Julen Lopetegui präsentiert der spanische Fußball-Verband die Interimslösung: Sportdirektor Fernando Hierro übernimmt die "La Furia Roja" - zwei Tage vor dem ersten WM-Spiel.

Sportdirektor Fernando Hierro übernimmt die spanische Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Russland. Dies gab der Verband via Twitter bekannt, nachdem er sich kurz zuvor von Julen Lopetegui getrennt hatte. Der 50 Jahre alte Ex-Nationalspieler hatte bisher nur den Zweitligisten Real Oviedo trainiert. Hierro wird damit den WM-Favoriten beim ersten Spiel am Freitagabend in Sotschi (20 Uhr im Liveticker bei n-tv.de) gegen Europameister Portugal aufstellen.

Lopetegui hatte überraschend gehen müssen, da er zur neuen Saison Chefcoach beim Champions-League-Sieger Real Madrid wird. Verbandschef Luis Rubiales fühlte sich bei den Verhandlungen und beim Zeitpunkt der Veröffentlichung der prominenten Personalie übergangen. "Es ist nicht die beste Lösung aber man darf mir nicht in den Rücken fallen. Nach allem, was passiert ist, konnten wir nicht anders handeln", sagte Rubiales. "Wir haben uns dazu gezwungen gesehen, ihn seines Amtes zu entheben."

Der einstige Real-Profi Hierro hat zwischen 1989 und 2002 für La Roja 89 Länderspiele bestritten. Der spanische Verband kündigte für diesen Mittwoch eine erneute Pressekonferenz an. Lopetegui will sich nach Verbandsangaben erst nach seiner Rückkehr nach Spanien zu seinem spektakulären Abgang äußern.

Quelle: n-tv.de