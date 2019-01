Am Samstag beginnt die Hauptrunde der Handball-WM und jetzt steht auch der zweite Gegner für die DHB-Auswahl fest: Das Team von Christian Prokop trifft auf Spanien.

Europameister Spanien, Schweden und Ungarn haben bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark ihr Ticket für die Hauptrunde gelöst. Ex-Weltmeister Spanien setzte sich in der Gruppe B in München mit 32:21 (13:12) gegen Mazedonien durch und trifft damit in der am Samstag in Köln beginnenden zweiten Turnierphase auf die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB).

Mitfavorit Kroatien stand schon vor dem lockeren 32:20 (19:9) gegen Außenseiter Bahrain in der Olympiahalle als deutscher Gegner fest. Dabei schonte der zweimalige Olympiasieger zahlreiche Stars für das Gruppenfinale am Donnerstag gegen Spanien. Manuel Strlek war mit elf Toren bester Werfer seines Teams.

Der dritte deutsche Hauptrundengegner wird am Donnerstag im direkten Duell zwischen dem EM-Elften Mazedonien und dem WM-14. Island ermittelt. Spanien siegte gegen Mazedonien dank eines starken Zwischenspurts zu Beginn der zweiten Halbzeit. Die Iberer bauten ihre 13:12-Pausenführung innerhalb von drei Minuten auf 18:12 aus. Bester spanischer Werfer war Aleix Gomez mit sechs Toren.

Katar bewahrt sich eine Chance

Bahrein war gegen Kroatien erwatungsgemäß chancenlos. (Foto: imago/wolf-sportfoto)

Ex-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat mit Japan derweil die vierte Niederlage kassiert. Der Sechste der Asienmeisterschaft unterlag Island trotz einer ansprechenden Leistung 21:25 (12:13) und hat nach der vierten Niederlage im vierten Spiel keine Chance mehr, die Runde der besten zwölf Teams zu erreichen. "Sie haben den Sieg verdient, waren immer einen Schritt voraus. Ich bin zufrieden mit der Leistung meines Teams, vielleicht brauchen wir noch zwei bis drei Jahre, um solche Spiele zu gewinnen", sagte Sigurdsson. Der Isländer hatte die DHB-Auswahl 2016 mit einem Finalsieg gegen Spanien sensationell zum EM-Titel geführt.

Vize-Europameister Schweden besiegte in der Gruppe D in Kopenhagen Katar mit 23:22 (10:11). Der ehemalige Vize-Weltmeister Katar hat trotz der dritten Niederlage im vierten Spiel aber noch eine kleine Chance auf die Hauptrunde.

Dem WM-Siebten Ungarn genügte unterdessen ein 30:30 (14:14) gegen Ägypten. Die Ägypter hätten die Hauptrunde bei einem Sieg gegen Außenseiter Angola am Donnerstag sicher. Vor Spanien, Schweden und Ungarn hatten bereits Co-Gastgeber Deutschland, Titelverteidiger Frankreich, Olympiasieger Dänemark, Vize-Weltmeister Norwegen sowie Kroatien das Ticket sicher. Die ersten beiden Teams der beiden Hauptrundengruppen ziehen ins Halbfinale am 25. Januar in Hamburg ein.