In der Pferdebox geht es für die Tiere in den Flieger und dann 9331 Kilometer durch die Luft.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio ruhen die Goldhoffnungen auch auf den Reitern und ihren Pferden. Und weil das so ist, verwundert es nicht, dass der Transport der vierbeinigen Athleten nicht in der Heu-Klasse, sondern in der Pferde-Businessclass stattfindet.

Die deutschen Reiter waren bei Olympischen Spielen schon immer ein Garant für Medaillen. Auch in diesem Jahr in Tokio gehen sie als Favoriten an den Start. Doch während andere Athleten nur ihre Sportsachen mitnehmen, müssen hier auch die vierbeinigen Goldhoffnungen über eine Strecke von 9331 Kilometer gebracht werden. Eine Mülheimer Firma hat sich auf diese Art des Transports spezialisiert. Bereits am 14. Juli gingen die ersten der insgesamt 25 Pferde auf die Reise. Und weil so ein Sportpferd nicht billig ist, wurde am Flughafen Lüttich für sie auch gleich mal ein "Horse-Hotel" mit insgesamt 55 Boxen gebaut.

Die Pferdeboxen für den Transport bieten den vierbeinigen Athleten einiges an Luxus. (Foto: dpa)

In diesen Boxen werden die Tiere dann auch in den Flieger verladen. Prinzipiell gehen die Tierärzte und Pferdeflüsterer, die während des gesamten Fluges bei den Vierbeinern sind, davon aus, dass so ein Flug viel entspannter ist als der Transport in einem Pferdeanhänger. Der Grund liegt auf der Hand: In der Luft gibt es keine Schlaglöcher. Zudem sind die Piloten angehalten, in sehr flachen Winkeln aufzusteigen und zu landen, denn 10.000 Höhenmeter bekommt auch ein Pferd zu spüren. Zumal der mehr als 18 Stunden dauernde Flug mit einer Zwischenlandung in Dubai absolviert wird, es also zwei Starts und Landungen gibt. Das ist dann auch für die Pferde der anstrengendste Teil, weil sie sich hier stehend regelrecht ausbalancieren müssen.

Alles für das Wohl des Pferdes

Wer nun aber glaubt, dass die Tiere in der Heu-Klasse fliegen, der irrt. Mit den insgesamt 22.000 Euro die so ein Pferdeticket kostet, ist sozusagen die Pferde-Businessclass gebucht. Während die vierbeinigen Passagiere im Normalfall zu dritt auf einer Palette stehen, teilen sich hier lediglich zwei Pferde den Platz. Wichtig ist natürlich auch, dass sich die Passagiere den ganzen Flug über in gut klimatisierten Verhältnissen bewegen, denn keines der Tiere soll nach der Landung in Japan einen Schnupfen haben.

Reichlich Essen und Trinken wird auf dem 18 Stunden dauernden Flug gereicht. (Foto: dpa)

Ach so, Essen und Trinken gibt es während des Fluges natürlich auch: Gereicht werden etwa 40 Liter Wasser, Heu und Karotten. Und auch beim Reisegepäck müssen sich die Tiere nicht einschränken. Bis zu 300 Kilogramm dürfen mitgenommen werden. Aber das ist noch nicht alles. Damit die Pferde in Tokio ordentlich versorgt werden können, wurden insgesamt 1950 Kilogramm Futter nach Japan geflogen. Hinzu kommen Mistgabeln, Schubkarren und vier Kühlschränke für Cooling-Pads zur Behandlung der empfindlichen Pferdebeine während der Wettkämpfe.

Dass aber, wie bei den Olympischen Spielen in Rio, palettenweise Apfelsaft gekauft wird, weil die Pferde das Wasser dort nicht mochten, wird es in diesem Jahr wohl nicht geben. Beim Test im Jahr 2019 haben die vierbeinigen Athleten das Wasser in Tokio anstandslos getrunken. Und so sollten die Goldhoffnungen bei so viel Zuwendung und Pflege auch bei diesen Olympischen Spielen in Tokio durch die deutschen Reiter erfüllt werden.

Im Vorkampf der Dressur zeigten sich Pferde und Reiterinnen in bester Verfassung. Die deutsche Equipe mit Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl und Dorothee Schneider qualifizierte sich mit großem Abstand als beste für das Finale. Am Dienstag ab 10.30 Uhr geht es im Grand Prix Special dann um den erneuten Olympiasieg mit der Mannschaft. Und auch im Einzel sind alle drei startberechtigt, die Kür steht dann am Mittwoch um 10.30 Uhr an.