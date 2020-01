Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet in die EM-Hauptrunde, jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel. Und die Mannschaft startet entsprechend durchsetzungsstark und aggressiv ins Spiel. Die Partie gegen Weißrussland im Liveticker.

11. Minute, 3:8: Die Weißrussen suchen immer wieder Karalek, finden ihn aber einfach nicht. Die deutsche Abwehr ist aufmerksam und provoziert den nächsten Fehlwurf. Und die Deutschen zeigen, wie es geht: Häfner bedient am Kreis Kohlbacher und der trifft. Die Weißrussen nehmen ihre erste Auszeit. Prokop wünscht sich eine 3:2:1-Deckung und rechnet damit, dass die Weißrussen ihrerseits auf 5:1 umstellen. In Unterzahl fällt aber erstmal das 4:8.

9. Minute, 3:7: Häfner mit etwas Glück. Aber das ist allen egal, drin ist drin. Auch der Linkshänder muss sich noch ins Turnier kämpfen.

8. Minute, 3:6: Wahnsinnspass von Drux! Der Berliner schickt den Ball im Sitzen (!) quer übers Feld zu Timo Kastening - und der trifft. Hinten hält Wolff den nächsten Ball. Hätte sich Christian Prokop einen Start in dieses Spiel malen können, so hätte er ausgesehen.

6. Minute, 2:5: Stark von Kastening: Der Hannoveraner zieht nach der schnellen Mitte aufs Tor und trifft. Dann trifft Pekeler im Tempogegenstoß. Starker Start von Deutschland. Die Mannschaft ist da, die Emotionen auch. Und Pekeler trifft zum 5:2. Das waren hier jetzt schon drei, vier Ballgewinne über die Abwehr.

3. Minute, 1:2: Neeein. Deutschland geht zwar in Führung, dann aber lässt Drux einen freien Wurf liegen. Das wäre wichtig gewesen.

2. Minute, 1:1: Deutschland führt, Belarus gleicht aus. Kühn und Karalek treffen.

1. Minute, 0:0: Wolff hält den ersten Ball. Der kam zentral, aber gehalten ist gehalten. Gut für Wolff, gut für das deutsche Team. Auch gut für Deutschland: Weißrussland agiert erstmal im defensiven 6:0.

20.25 Uhr: Gefeiert wurde schon Teammanager Oliver Roggisch, der die Seitenwahl gewann. Und das bedeutet tatsächlich einen Vorteil zum Start, denn Deutschland startet mit einem kurzen Wechselweg für Rückraumkanonier Julius Kühn, der gegen Lettland groß aufspielte, aber nur im Angriff eingesetzt werden kann.

20.22 Uhr: Für ihre "Operation Schalterumlegen" müssen sich die Spieler "Selbstvertrauen durch Sicherheit" holen, wie es Ko-Trainer Erik Wudtke forderte - und dafür besonders die beiden Torhüter in die Pflicht nahm. Als erstes darf heute Andreas Wolff für Sicherheit und Selbstvertrauen sorgen. Der Weltklassemann hielt keinen der letzten 21 Bälle, die den Weg auf sein Tor fanden. Heute muss Wolff gemeinsam mit der deutschen Abwehr zurück ins Turnier finden. Wir erinnern uns: Gegen die Niederländer hielt der Europameister von 2016 starke 41 Prozent aller Würfe.

20.14 Uhr: Noch ein Blick auf die Weißrussen, denn die haben in der Vorrundengruppe A im Gegensatz zum deutschen Team überzeugt: Gegen Serbien (35:30) und Montenegro (36:27) gelangen klare Siege, gegen Kroatien dagegen eine deutliche 23:31-Niederlage. Unterschätzen darf man diese Mannschaft nicht, denn auch Trainer Juri Schwewzow ist ein Meister seines Fachs: Der Coach führte einst den TBV Lemgo, TUSEM Essen und die Rhein-Neckar Löwen zu nationalen und internationalen Titeln.

Da muss beim DHB-Team was passieren. Zum Beispiel das, was Rückraumspieler Fabian Böhm in der ARD versprach: "Der Knoten wird nicht platzen, er wird explodieren." Nun denn ... Heute wäre ein guter Zeitpunkt.

20.06 Uhr: Noch ein eigentlich hinterher, es soll aber das letzte des Abends bleiben. Vielleicht. Eigentlich darf hier und heute nichts schiefgehen, denn die Statistik spricht eindeutig für die deutsche Nationalmannschaft: Die letzten fünf Spiele gewann die DHB-Auswahl ausnahmslos, zuletzt traf man sich im Rahmen der WM 2017, Deutschland gewann mit 31:25. Wollen wir hoffen, dass nicht ausgerechnet heute diese Serie reißt, denn jede Niederlage in der Zwischenrunde würde mit ganz großer Sicherheit das Aus für die Träume von einer Medaille bedeuten.

20 Uhr: Das "eigentlich" in "eigentlich auf jeder Position besser besetzt als der Gegner" steht heute etwas wackeliger da, als in den Partien gegen die beiden EM-Neulinge Niederlande und Lettland. Mit Artsem Karalek schickt Trainer Juri Schwewzow einen echten Weltklassemann auf die Platte, der sein Geld wie Andreas Wolff beim polnischen Spitzenklub KS Kielce verdient. Der Rest des Kaders besteht zum Großteil aus Spielern von Serienmeister Meshkov Brest und verfügt über eine Menge Champions-League-Erfahrung. Und dennoch: Eigentlich ...

19.55 Uhr: Die bisher so wenig überzeugende Abwehr hat den Bundestrainer motiviert, von seinem Recht zu einem personellen Wechsel im Kader Gebrauch zu machen: Der Leipziger Marian Michalczik wird heute Abend nicht auf dem Spielberichtsbogen stehen, dafür rückt der Flensburger Johannes Golla neu ins Aufgebot. Der 22-Jährige überzeugte in den letzten Vorbereitungsspielen gegen Island und Österreich, fuhr dann aber nur als Nummer 17 mit zur EM. Jetzt soll Golla also für frische Impulse im Innenblock sorgen. Am gegnerischen Kreis werden wir den Nachrücker heute aber wohl eher nur in Ausnahmefällen sehen.

19.45 Uhr: Liebe Handballfreundinnen und -freunde,

ein herzliches Willkommen zu diesem Liveticker, der ganz viele "Eigentlich" in sportliche Imperative überführen soll. Dafür brauchen wir allerdings die Hilfe der deutschen Handball-Nationalmannschaft: Eigentlich ist das DHB-Team wie schon in den Spielen gegen die Niederlande und Lettland auf jeder Position besser besetzt als der Gegner. Eigentlich stellt Deutschland doch eine der besten Defensivbollwerke bei dieser Europameisterschaft. Eigentlich sind Andreas Wolff und Johannes Bitter ein Weltklasse-Torwartgespann. Eigentlich müsste die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop dieses erste Spiel der Hauptrunde gegen Weißrussland gewinnen.

Doch die einzige Gewissheit, die die Vorrunde in Wien gebracht hat, ist: Eigentlich gewinnt keine Spiele, eigentlich ist im Moment mehr Bürde als Hilfe. Mit dem Umzug von Trondheim in den Hauptrundenspielort Wien wollen Kapitän Uwe Gensheimer und seine Kollegen ganz viele Zweifel, Ratlosigkeit und den schlechten Eindruck hinter sich lassen, die vor allem die Pleite gegen Spanien und das unerklärlich wacklige 28:27 gegen international kaum zweitklassige Letten hervorgebracht haben. Lesen Sie zur Einstimmung doch nochmal einen Text, der ursprünglich mal mit ein bisschen Aufbruchstimmung "DHB-Team will die Ratlosigkeit wegpushen" hieß, letztendlich aber etwas pessimistischer als "Die Defizite des DHB-Teams sind überall" auf die Seite ging.